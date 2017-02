La NASA pone en órbita el balón "perdido" en la explosión del Challenger

Hace 31 años la NASA vivió una de sus peores tragedias al ver como el transbordador Challenger explotaba tan solo 73 segundos después de haber despegado con siete astronautas a bordo.

Aquel fatídico 28 de enero de 1986, el astronauta Ellison Onizuka llevaba un preciado recuerdo de su hija que jugaba al fútbol con la intención de dejarlo en el espacio. Francis "Dick" Scobee, Michael J. Smith, Ronald McNair, Gregory Jarvis, Judith Resnik y Christa McAuliffe acompañaban a Onizuka y a la pelota de su hija en uno de los accidentes más graves de la historia en la conquista espacial.

Era un balón firmado por su hija y otros jugadores de de la escuela Clear Lake, ubicado cerca del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas. Increíblemente, el balón fue recuperado después de la explosión entre los restos de la nave en medio del océano y devuelto a la escuela, donde estuvo guardado todos estos años.

La directora de la escuela, Karen Engle, aprovechó que el hijo del astronauta Shane Kimbrough era alumno del centro y éste accedió a llevar el balón a la Estación Espacial Internacional. Kimbrough después tomó una fotografía del balón en el espacio, como se pretendía que estuviese hace 31 años.

Fue el propio Kimbrough el que anunció el lanzamiento del balón al espacio. "Este balón iba en el Challenger aquel fatídico día", publicó Kimbrough en un mensaje en Twitter acompañado de la imagen de la pelota flotando afuera de la estación espacial.

This ball was on Challenger that fateful day. Flown by Ellison Onizuka for his daughter, a soccer player @Clear_LakeHS. #NASARemembers pic.twitter.com/grShwq372X