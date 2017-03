Hoy, en arte con tu bici y una app: siluetear una cabra

Con premeditación y alevosía. Así han trazado cuatro amigos la silueta de una cabra sobre el mapa de su país, Australia.

Primero trazaron el recorrido en el la app para corredores y ciclistas Strava. Eligieron una cabra porque "es un animal fácil de dibujar", según han confirmado a BBC.

Cogieron sus bicis y salieron a plasmar su creación cerca de Perth. Fueron 202 kilómetros en bici durante seis horas, solo con paradas para comer, requerimientos naturales y para reparar alguna avería. Nada demasiado raro para estos amigos, que aseguran correr unos 10.000 o 15.000 kilómetros al año, excepto por la cabra, claro. Así quisieron, aseguran, romper su rutina de fin de semana.

Cuando subieron el resultado -con la frase adaptada de Star Wars "I am one with the goat, the goat is with me"-, obtuvieron no solo el aplauso de las redes sociales, sino la atención de la televisión del país. Entrevistados allí, ocurrió otra genialidad: Ben Jones, uno de los ciclistas, recibió en directo el rótulo de Goat Guy. El Tío de la Cabra.

No han sido, eso sí, los únicos ni los primeros en hacer arte con esta app para deportistas. El canadiense Stephen Lund se hizo conocido hace unos meses con sus trazados. Desde un cazador de dragones a Darth Vader pasando por dinosaurios o una confusa pero hipnótica figura de un jinete a lomos de un perro con sombrero -ambos-, sus creaciones han pasado ya a ser clásicos instantáneos de internet.