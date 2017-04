¿Por qué me tengo que alegrar de que un español gane un torneo de golf?

*Sergio García en el Masters de Augusta / Getty Images

"El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. ¡La patria es un invento! ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Una estadística, un número sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente; tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa".

Eso decía Federico Luppi en Martín (Hache). Como él con los salteños o los catalanes, me pregunto qué tengo yo que ver con un golfista de 37 años de un pueblo de Castellón al que llamaban "niño prodigio".

¿Cómo que qué tienes que ver?

Sí, que qué tengo que ver como para que los medios deportivos lleven horas hablando en plural sociativo, incluyéndome en un estado de ánimo que hoy es, sin discusión: "¡alégrate de que Sergio García ha ganado el Masters de Augusta de Golf!".

¡Es que tienes que estar contento: un español ha ganado un torneazo de golf!

Pero es que no me gusta el golf.

Pero es español.

Ya, pero...

¿Ibas con el americano Fowler, con el inglés Rose?

Con ninguno. ¿Puedo no sentir mayor alegría si gana García que si hubiera ganado un tipo de Tasmania?

Sí, claro. Este es un país libre.

Libre y con un discurso hipócrita. Por un lado, pánico irracional a hablar de contexto político, de conflictos no resueltos, de identidades no hegemónicas o de construcción de comunidades alternativas alrededor de cualquier actividad física o deportiva. Por otro, cualquier ocasión es buena para hacer piña en torno a una bandera. O sea, para construir consenso emocional en torno a un andamio artificial y político como es un Estado.

Lo que hizo Sergio García ayer es deportiva, y objetivamente loable. Lo que pasa es que no te gusta el golf.

Ni a la mayoría de españoles ni a los medios de comunicación. De hecho, si me gustase el golf tomaría todo esto como una apropiación bastante chusca. ¿Mola más el golf porque haya un español? ¿Tengo que reaccionar emocionalmente a la Fórmula 1 porque uno de esos coches lo conduzca uno que lleva una bandera de Asturias en el casco? ¿Estoy deseando que lleguen las próximas Olimpiadas porque ahí es donde volverá a atraparme la magia del bádminton femenino?

¿Tienes algo contra Sergio García?

No, pero ya que estamos. Reconozcamos que el chaval ni siquiera tiene un perfil que digas, joder, este tipo me ha volado la cabeza. Mira esto: "Le dedicó el triunfo a su familia, a sus amigos Luis Figo y José Andrés, y a su prometida Ángela, con quien se casa en julio". ¿Te das cuenta?

¿De qué?

De que no me dedica a mí el triunfo, lógicamente. Ni a España, que sería absurdo también. Se lo dedica a su círculo más cercano, más íntimo. O sea, a los únicos que tienen motivos no políticos ni trampeados para estar contentos hoy.