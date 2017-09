Un aficionado agrede a un ciclista en plena Vuelta

Twitter: @LorenaBanderas

Maxim Belkov estaba en una fase complicada de la 12ª etapa de La Vuelta a España, sufriendo en la ascensión al Alto de Torcal. Mientras centraba todos sus esfuerzos en llegar al puerto, al corredor de Katusha le pararon en seco.

Sin comerlo ni beberlo, un aficionado cruzó la carretera para darle un empujón que lo sacó por encima de la valla de seguridad. A pesar de la dura agresión, no sufrió ninguna lesión.

A pesar de que podría denunciar los hechos, Belkov no tomará acciones legales contra el agresor al enterarse hoy que el hombre sufre una discapacidad mental. "A través de los organizadores de la Vuelta he recibido más detalles de la Guardia Civil sobre el incidente que ocurrió en el Puerto del Torcal cuando un aficionado me empujó a la zanja. Al parecer, el hombre sufre de una discapacidad mental. Para mí, esta razón es más que suficiente para no emprender ninguna otra acción en su contra", ha anunciado en la web de su equipo.

Se congratula porque salió ileso, pero avisa de que se debe aumentar la seguridad en las carreras.

"El ciclismo es un deporte muy accesible. Necesitamos mantenerlo así. Sólo espero que este incidente abra los ojos de muchos fans. Por favor, nunca toquéis a los corredores en la carrera, no corráis junto a nosotros y aseguraos siempre de supervisar adecuadamente a cualquiera bajo su cuidado".

No fue el único episodio violento en la etapa. A falta de 15 kilómetros para llegar a la línea de meta, un guardia civil placó a un aficionado que corría en paralelo a la carrera animando a los ciclistas, aparentemente sin molestar a ningún corredor. Al salir despedido, se llevó por delante a una moto de asistencia que también acabó en el suelo.

El director de La Vuelta, Javier Guillén, ha aclarado el incidente: asegura que el agente actuó de esa manera por miedo a otra agresión, ya que vio al aficionado demasiado cerca de Alberto Contador.

"Todo sucede en muy poco tiempo, la tensión de carrera te lleva a eso, el aficionado se acerca al corredor casi seguro sin intención de tirarle pero tienes el precedente de Belkov y el ciclista que pasa en ese momento es Contador... Ellos están para proteger a los ciclistas y al público. El público tiene que quedarse quieto para animar al corredor. Ni tiene que correr al lado ni tiene que cruzar la carretera con el paso de los ciclistas", ha justificado Guillén en la Cadena COPE.

Al menos, nadie ha salido herido de la etapa más accidentada de La Vuelta'17.