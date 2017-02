Zozulya, ¿un nazi ucraniano para provocar en Vallecas?

Seguramente, es el único jugador en activo cuyo fichaje le trajese un problema así al Rayo Vallecano.

Roman Zozulya no es un delantero cualquiera. Y no lo decimos por su cuestionable nivel -fichado por el Betis después del lamentable papel de Ucrania en la última Eurocopa, en el equipo verdiblanco no ha marcado ningún gol en los únicos 6 partidos que ha jugado-.

Zozulya es un tipo atrapado entre lo que oficialmente aparece como "fervor nacionalista ucraniano" y lo que en la práctica se traduce, mucho más incómodamente para todos, en connivencia directa con la extrema derecha de su país.

Zozulya no solo compara entre risas su parecido físico con Stepán Bandera, el líder de los colaboracionistas nazis en Ucrania responsable del asesinato de cientos de miles de civiles y el mayor icono para la ultraderecha ucraniana.

El nuevo rayista es el creador de Narodna Armiya, una fundación para apoyar la presencia militar en la región prorrusa del Donbass, autoproclamada como independiente en 2014. Zozulya colabora activamente donando dinero y comprando incluso drones, y para ello ha llegado a vender las medallas que ha conseguido como ganador de ligas ucranianas y como subcampeón de una Europa League con el Dnipro. Precisamente varios radicales de ese equipo integraron el Batallón Azov, un grupo paramilitar de cuyo background neonazi por símbolos y acciones queda poca duda - Ukraine Human Rights denunció que habían crucificado y quemado vivo a un prorruso- y que depende del Ministerio de Interior de Ucrania.

En la página de Narodna Armiya hay uniformados que tapan escudos de sus trajes militares. No es extraño: la presencia militar incluye miembros o simpatizantes de numerosos grupúsculos o partidos de extrema derecha, entre ellos los más notorios Svoboda o Pravy Sektor. Zozulya, que ha posado con armas en la mano, es un símbolo para ellos.

Con el logo de Pravy Sektor fue confundida la camiseta con la que Zozulya se presentó en Sevilla el pasado verano. En realidad, llevaba el escudo de armas ucraniano, oficial, y unas palabras del poeta nacionalista Taras Shevchenko, y Zozulya ha aprovechado ese error concreto de la prensa española para desmentir su filiación nazi, conexión política que para el colectivo Bukaneros "le impide vestir la franjirroja".

Martín Presa: no queremos a tipos como Zozulya. Su filiacion nazi le impide vestir la franjirroja.No la vas a ensuciar. No eres bienvenido pic.twitter.com/QaXkeceGnd — Bukaneros (@bukaneros92) 31 de enero de 2017

"Esto es unánime, no es cosa de Bukaneros ni de las peñas. El malestar es compartido por casi toda la afición rayista", nos dicen desde la plataforma ADRV, que agrupa a los peñistas del club vallecano.

Lee también nuestra entrevista con Quique Peinado: "No hay que tener miedo a decirlo, el Rayo es de izquierdas"

"Nosotros estamos aun en shock. A la tarde-noche nos dijeron algunos intermediarios que el fichaje no se llevaría a cabo, aunque el club trataría de aparentar que no había sido por la presión de la afición. A última hora, no sé si por qué no conseguían a otro, confirmaron que venía", aseguran desde ADRV, que ha calificado el fichaje como "ridículo, bofetada y desprecio por el Rayo y los valores que representa".

El fichaje de Zozulya se suma a la precaria situación deportiva del equipo en 2ª, pero también al reconocimiento por parte de la presidencia de Raúl Martín-Presa de haber perdido los dos millones de euros que invirtió en la franquicia estadounidense Rayo Oklahoma. El nexo entre institución y realidad social rayista está cada vez más roto.

"Cuando llegó Presa, se le dio tiempo porque quizá no conocía la idiosincrasia del Rayo", afirma ADRV. "Han pasado ya 6 años de eso, y hoy en día las relaciones entre la directiva y las peñas no son buenas, aunque este año parecía que había un acuerdo tácito de mínimos. Ahora creo que la presión social hacia arriba va a ir en aumento".

Más si tenemos en cuenta que ADRV y otras voces cercanas a la grada rayista califican el fichaje de Zozulya como de "provocación contra la afición".

Desde este fin de semana, cada balón tocado por el ucraniano en Vallecas puede contribuir a ello.