"Recupérate, Zlatan, podrías jugar aquí con una sola rodilla"

A Zlatan Ibrahimovic o le amas o le odias. Su categoría mundial y su estilo único en el terreno de juego chocan con sus declaraciones donde el ego le lleva a hablar de sí mismo en tercera persona.

Sin embargo, en el fondo todos quieren a Zlatan, incluso sus rivales o detractores. El delantero sueco se lesionó en el partido de vuelta de cuartos de final de la Europa League ante el Anderlecht hace menos de una semana. Al apoyar todo su peso en la pierna derecha después de un salto, su rodilla no aguantó y se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

A raíz de la lesión que puede tenerle de baja hasta 2018, los mensajes de apoyo a Zlatan han llovido desde medio mundo. En el club donde se formó y llegó a la élite, el Malmö, sus aficionados le han dedicado este guiño:

"Recupérate Zlatan, puedes jugar en la liga sueca con una rodilla", decía la pancarta que los hinchas enseñaron en su último partido.

A pesar de la grave lesión que acaba de sufrir con 35 años de edad y que muchos han empezado a especular con su retirada, el delantero del Manchester United no parece estar dispuesto a colgar las botas.

"Estaré fuera del fútbol durante un tiempo. Superaré esto como todo lo demás, y volveré aún más fuerte", ha dicho Ibra en un mensaje en Instagram. "He jugado con una pierna, por lo que esto no debería ser un problema. Una cosa es segura, yo decido cuándo es hora de parar, y nada más. Rendirse no es una opción. Nos vemos pronto".

Aunque se especula que su futuro está en la MLS, no se puede descartar una vuelta a la élite. Ronaldo lo sabe, y por eso ha querido mandarle ánimos al astro escandinavo.

"Ojalá tengas una buena recuperación y vuelvas aún más fuerte, como deseas. Tienes mi apoyo, respeto y admiración por encarar la lesión con ese espíritu guerrero de superación de adversidades", escribió Ronaldo en Instagram.

Obviamente, sus compañeros de equipo en el ManU también le homenajearon junto a Marcos Rojo, que ha sufrido la misma lesión que Ibrahimovic.

In today's warm-up, #MUFC are wearing t-shirts to show their support for @Ibra_official & Marcos Rojo, following their injuries on Thursday. pic.twitter.com/V1uaynvsqh