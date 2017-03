La campeona mundial de muay thay es una policía española que trabaja con mujeres maltratadas

Yohanna Alonso siempre ha sido una enamorada de las artes marciales. Desde que era una niña quería pelear, pero sus padres le hicieron practicar gimnasia rítmica hasta los 17 años, cuando empezó con varias artes marciales hasta decantarse por el muay thay.

Ahora, con 34, se ha convertido en la campeona del mundo en Bangkok de la categoría de menos 60 kilos de AITMA Pro am.

Este arte marcial es el deporte nacional de Tailandia y pertenece grupo de las MMA, donde se mezclan técnicas combinadas de piernas, brazos, pies, rodillas y codos.

Yohanna también es guardia civil en Cisterna (un pueblo de León), donde se ocupa de atender casos de mujeres maltratadas. El muay thai lo practica solo por las tardes y no le va nada mal. En 2016 acumuló 21 victorias en 30 peleas y ya es campeona del mundo.

A parte del Muay Thai y de atender casos de maltrato, es luchadora profesional en la liga MASL, cinturón azul de Jiu Jitsu, instructora avanzada de Jeet Kuned Do y cinturón negro 1er Dan, entrenadora nacional de krav magá y coreógrafa de cine de acción y artes marciales.

Llama especialmente la atención el tema del krav magá (en hebreo combate de contacto), el sistema oficial de lucha y defensa personal usado por las Fuerzas de Defensa y Seguridad israelíes. Aunque nunca se le consideró un deporte, su popularidad en Europa ha aumentado en los últimos años y se practica en los gimnasios.

También es monitora de defensa personal para sus propios compañeros en la Guardia Civil gracias al dominio de tantas artes marciales.

"Al principio me veían con extrañeza porque en el Cuerpo de la Guardia Civil no es demasiado habitual que la mujer se encargue de la formación de sus compañeros, pero al final he sabido demostrar mi valía también como monitora de defensa personal", ha explicado Yohanna en EFE.

Después de ser subcampeona mundial el año pasado, en Italia fue incluida en el Hall of Fame de las Artes Marciales, donde además fue nombrada Caballero del Deporte por la Orden Nacional. Una española reinando en el deporte de los tailandeses y premiada por los italianos pero semi desconocida en España. Nadie es profeta en su tierra.