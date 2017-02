"Una de cada diez tenistas es lesbiana. Me da igual con quién duerman, pero que no me miren en los vestuarios"

La tenista rusa Ekaterina Bychkova tenía ganas de confesar. En una entrevista concedida a Eurosport ha desvelado algunos de los secretos del circuito ATP y de paso ha sacado a relucir su homofobia.

"En el tenis hay un montón de mujeres lesbianas, una de cada diez aproximadamente. Estaba furiosa porque en los vestuarios estaban todo el tiempo mirando. Me da igual con quién duerman, pero que no me miren ni se entrometan en mi espacio privado", ha contado Bychkova.

¿Diría lo mismo si no supiese que algunas de sus compañeras son lesbianas?

Es cuanto menos discutible. Además, dio algunos nombres de tenistas homosexuales: "Rennae Stubbs, Lisa Raymond, Eleni Danilidou, Casey Dellacqua, Carla Suárez...".

No fue lo único que desveló Bychkova, ya que sacó trapos sucios de algunos de los tenistas más famosos. "El español David Ferrer fumaba antes casi un paquete de tabaco al día. No entiendo cómo luego podía correr. Algunas tenistas belgas también fuman y beben. Me quedé sorprendida de que luego jugaban mejor que yo", explica la rusa.

También dejó el consumo de marihuana en el aire. "Es necesario a veces relajarse. Ir a la discoteca, fumar... y no hablo sólo de un cigarrillo". A Bychkova le llama especialmente la atención el aguante del suizo Stan Wawrinka, el actual número 3 del mundo. "Wawrinka es un absoluto juerguista. En cada torneo, iba a todas las fiestas. No sé cómo hacía para levantarse al otro día y poder jugar. He oído hablar mucho de las aventuras de Stan en San Petersburgo", dijo Bychova.

Por último, habló con extrema dureza de su experiencia en el torneo de la India, sin tener ningún tipo de empatía con la población del país. " Las personas no se duchan y duermen en la calle, es como viajar en el tiempo. Todo es pegajoso, sucio y no puedes beber agua porque puedes coger la lepra. Es que hay muchos leprosos ahí. Personas sin brazos y sin piernas". La sensibilidad de la tenista rusa ha brillado por su ausencia.