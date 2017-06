Will Ferrell pide a Chicharito que fiche por su equipo de Los Ángeles

Hay rumores de que Javier Hernández, Chicharito, estaría buscando equipo en la MLS estadounidense. Es al hilo de esa tradición tan típica del verano de las idas y las venidas de un equipo a otro que ha irrumpido el actor Will Ferrell.

Los presentadores de Nación ESPN le pidieron este juego y él, claro, se prestó. Ni corto ni perezoso, en un spanglish marca de la casa, se lanzó:

"Chicharito, escúchame, me llamo Memo. Te quiero mucho, quiero a tus ojos, tus zapatos, tus dedos, por favor ven a jugar a Los Angeles Football Club. No tienes que jugar todos los partidos. Te lo ruego. No voy a pagarte, pero ven. Valdrá la pena".

Chicharito, eso sí, no parece que vaya a cambiar el Bayer Leverkusen por el equipo californiano.

Ferrell es accionista del equipo Los Angeles Football Club, que competirá en la Major League Soccer a partir del próximo año. Otro de los socios es el chino Vincent Tan, propietario del Cardiff City y del FK Sarajevo. La exestrella de los Lakers Magic Johnson también ha invertido en el equipo.

Sus directivos están ahora tratando de conseguir una base social fuerte, en la que se incluirían grupos de animadores cercanos a las Chivas USA.