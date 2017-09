La forma más miserable de aparcar en el Wanda Metropolitano

Getty

Wallapop ha tenido que eliminar unos anuncios de varios usuarios que ofrecían un servicio tan rastrero como inaudito: plazas de aparcamiento públicas para los asistentes a los partidos en el Wanda Metropolitano, el nuevo estadio del Atlético de Madrid.

Desde su inauguración -el pasado 16 de septiembre- el club recomendó a sus seguidores que fueran en transporte público porque no hay demasiados parkings, pero le gente está dispuesta a todo por aparcar cerca del campo. Tal y como han explicado fuentes de Wallapop en Europa Press, se han visto obligados a actuar de inmediato.

¿Hasta que punto se puede comerciar con los sitios de aparcamiento en la vía pública?

"No está permitido porque lo que están haciendo es vender una plaza pública que no poseen y ese tipo de ofertas no cumplen con las condiciones de la plataforma", aseguran.

Los ofertantes actuan de la siguiente manera: ellos aparcan su coche en la vía pública el tiempo que haga falta, el comprador les avisa cuando va a llegar al estadio y se marchan para dejar la plaza libre. Por este rastrero servicio los asistentes pagan entre 10 y 45 euros.

Desde la empresa de compraventa han destacado que disponen de un equipo entero encargado de la moderación del catálogo para que se cumplan las condiciones legales y que en su plataforma solo se pueden alquilar plazas de aparcamiento o garajes privados, pero se le escapan varios anuncios.

Pocas horas antes del Atlético-Chelsea de ayer se podían ver ofertas de plazas en la vía pública.

"Reservo plaza en la calle, cerca del estadio del Atlético de Madrid Wanda Metropolitano. Saco mi coche y mete el suyo. Envío ubicación o dirección exacta para que llegue de una vez y aparque su coche rápido sin tener que buscar aparcamiento. Avisar con tiempo de antelación; cuanto antes reserves más cerca del estadio estará", llegó a escribir uno de los anunciantes.

¿Cuánto tiempo estarán estacionados en la misma plaza antes de los partidos?