La WNBA estará en el NBA Live al completo

Getty

Siguiendo los pasos del FIFA'17, en el videojuego NBA Live se podrá jugar con los equipos de la liga femenina estadounidense en su edición 2018.

Así lo ha hecho saber la cuenta oficial del juego de basket de EA Sports a través de Twitter, donde además han colgado un vídeo mostrando cómo será esta versión:

Quien decida comprarse el juego podrá escoger a los 12 equipos que forman la WNBA y empezar a enchufar canastas con Brittney Griner, Elena Delle Donne, Sue Bird o Nneka Ogwumike.

Si se compara con la NBA, se puede ver que el número de equipos se reduce casi a una tercera parte, pero hay que tener en cuenta que se trata de una liga con apenas 20 años de historia y con mucho margen para expandirse. Sin ir más lejos, su inclusión en NBA Live 2018 es un paso importante y un rasgo característico para la obra de EA Sports, que en los últimos se ha visto superadísima por su eterno rival -la saga 2k- hasta el punto de no sacar el juego durante varios años.

Aunque hace años el basket femenino ya aparecía en los dos grandes monstruos del basket virtual, es la primera vez que están disponibles las 12 franquicias, y por eso la presidenta de esta competición, Lisa Borders, ha querido agradecer a EA Sports la iniciativa.

TREMENDOUS NEWS! Thanks to our partner @EASPORTS for incorporating the #WNBA in the next #NBALive game. #WereInTheGame pic.twitter.com/Q51EbtaaoZ