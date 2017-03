Vince Carter "mata" a Donald Trump

Aunque parezca que Vince Carter lleva jugando en la NBA desde los tiempos de JFK, "solo" ha visto pasar cuatro presidentes diferentes por la Casa Blanca desde que llegó a la liga.

Sea como sea, no parece que Trump le caiga demasiado bien si tenemos en cuenta su reacción a una camiseta que le han enviado. En ella se ve a Carter realizando su mate más icónico, el que hizo pasando por encima de Fred Weiss (2,18m) en los Juegos de Sidney y que pasó a la historia bajo el lema "Half man, half amazing".

Sin embargo, en este diseño en lugar del pivot francés aparece Donald Trump bajo el lema "Half man, Half a nation".

Y Carter se parte.

New 🎨🎨🎨 on TeePublic: Half Man, Half a Nation feat. Vince Carter & the Donald https://t.co/8B45ZBeOSB pic.twitter.com/MVL66yJvks