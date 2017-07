La Masía rumana: Hagi está al mando del campeón más joven de Europa

La fase de grupos de la Champions no empieza hasta septiembre, pero para muchos equipos ya lleva un par de meses en marcha. Aunque algunos viejos campeones de Europa como el Celtic de Glasgow y el Ajax disputan este año las rondas clasificatorias, el equipo más interesante de todos tal vez sea un joven club rumano, el Viitorul Constanta.

Se trata de un club fundado en 2009 por Gheorghe Hagi -para muchos el mejor jugador rumano de la historia- en la ciudad de Ovidiu, a los pies del Mar Negro. Desde el primer momento, el Maradona de los Cárpatos se hizo cargo de la presidencia y del puesto de entrenador al mismo tiempo.

Con los años se le ha acabado llamando "La Masía rumana": su cantera de más de 300 jugadores imita los procesos de formación del Barça, y el primer equipo está formado por jóvenes. De hecho, con un promedio de edad de 22,2 años, esta temporada ha sido el campeón más joven de todas las ligas europeas.

El miércoles ganó 1-0 al Apoel Nicosia en su primer partido en la Champions. El éxito de apostar por los jóvenes ha tenido resultados inmediatos, y Hagi sabe que debe seguir pujando.

"Rumania debe invertir en la juventud. Es la única forma en la que podemos crear una nueva generación de jugadores, como la mía, que puede competir con cualquiera", ha dicho el ex jugador de Barça y Real Madrid en The Guardian. "Tal vez podemos formar una mejor todavía. Ese es mi objetivo"

No apunta nada bajo. Con Hagi al mando de las operaciones en el centro del campo Rumania vivió su época de oro en los 90, clasificándose para tres mundiales consecutivos.

Desde entonces la selección no ha vuelto a disputar ninguno. Hagi está convencido de que el talento rumano sobra, pero está aún por explotar. Sin embargo, el mayor problema que atisba en el fútbol rumano es lo difícil que tienen los clubes de destacar en la Champions, lo mismo que loe sucede a la mayoría de equipos del este.

"Los campeones de países importantes como Rumania, Serbia, Croacia y Polonia deberían ir directamente a la fase de grupos. No ir directamente nos ha separado de los equipos occidentales, porque para poder invertir internamente se necesita una perspectiva externa y esa perspectiva es la Champions League", denuncia.

Precisamente, con su trabajo al frente del Viitorul Constanta, está tratando de minimizar esas distancias.

Sueña con que un equipo rumano se pueda volver a enfrentar a equipos top, y para eso tiene que superar el partido de vuelta de la eliminatoria con el Apoel, el próximo 2 de agosto. En caso de éxito, espera dar la sorpesa y vencer a algún equipo de la talla del Sporting de Lisboa, Liverpool, Sevilla o Nápoles antes de jugar la deseada fase de grupos.

Conseguir el pase siginificaría que Hagi no falló al confiar en los jóvenes, y si no es posible, siempre le quedará volverlo a probar el año que viene. No en vano, "viitorul" significa futuro en rumano.