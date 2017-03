A esta jugadora trans de hockey no le dejan jugar con mujeres por "tener ventaja"

Victoria Liendro siempre quiso dedicar su vida a los deportes. Durante su adolescencia, cuando aún no se reconocía como una mujer transgénero de manera abierta, ya centraba sus esfuerzos en el hockey, donde destacaba y mucho.

El acoso transfóbico, las burlas y la violencia que sufría por parte de sus compañeros de equipo hicieron que al crecer se alejara del hockey.

"No te encontrás en el equipo; en el vestuario te empiezan a hacer bromas los varones: ' ¿No será mariconcito, no será gay, no será putito?' Si eso te empieza a afectar la cabeza, lo tenés que dejar. Y te va alejando de la vida", explica Victoria en La Nación.

Con el paso de los años y el establecimiento en 2012 de la Ley de Identidad de Género en Argentina, Victoria solicitó su cambió de identidad para poder vivir como una mujer.

Aunque le duele haber pasado por todo ese infierno, llega a comprender por qué sus compañeros se comportaban así.

"Es una réplica de los padres, cómo se reproducen esos modelos culturales que nos impuso un modelo paternal y machista de cómo tiene que ser un varón y cómo una mujer. Ni pensar en las mujeres trans que somos las que hemos roto esos cánones, y al romperlos, tenemos toda la violencia encima", reflexiona.

Una vez estabilizada y a gusto con su identidad, Victoria decidió volver coger el stick.

El año pasado hizo su petición ante la Asociación Salteña de Hockey para poder jugar en las filas de la liga femenina de hockey. Se la rechazaron. La asociación argumentó que Victoria tendría una ventaja competitiva por fuerza, una copia de las razones que ha sostenido el Comité Olímpico Internacional desde tiempos inmemoriales.

Sin embargo, Victoria asegura que el fallo en su contra fue erróneo, ya que en 2015 fueron emitidas nuevas condiciones por parte del COI en cuanto a personas transgénero que quieren participar en competiciones deportivas, además de tener respaldo legal: su documentación la reconoce como una mujer.

Los nuevos parámetros del COI señalan que una persona transgénero puede unirse a la división del género con el que se identifica siempre y cuando cuente con un nivel específico de testosterona en la sangre.

De nada sirvió que Victoria presentara una apelación ante la Confederación Argentina de Hockey adjutando las recomendaciones del COI, su DNI y sus valoraciones hormonales, ya que no le han dado ninguna respuesta.

Actualmente juega en el club deportivo Central Norte, donde entrena y participa en torneos y partidos amistosos al margen de la asociación.

Si los organismos del hockey argentino siguen sin escucharla interpondrá recursos legales por discriminación. Tiene la ley de su parte.