La última patada

Safe European home cantaban los Clash. Y había pocas verdades mayores que esa. Eran generaciones las que habíamos crecido en la certeza de que la guerra era algo que ocurría siempre lejos, en otros continentes. Esa estúpida sensación acabó tal día como hoy de hace 25 años.

A poco más de tres horas de vuelo de nuestra casa de, por ejemplo, Madrid, estallaba una guerra donde morían personas que posiblemente tenían nuestra misma edad y que también habían escuchado alguna vez Safe European home.

La Guerra de Bosnia. El final de la inocencia y también el final de una selección mágica.

Bueno, en realidad Yugoslavia era mágica cuando quería. Talento y anarquía, decían siempre los periodistas cuando tenían que describir su juego. En realidad era una manera muy perezosa, e injusta también, de analizar fútbol y de etiquetar prácticamente a todo bicho viviente más al sureste de Viena.

El caso es que aquella guerra tuvo un impacto de primer orden en el fútbol. Sin rodeos: Yugoslavia era un e-qui-pa-zo que muchos daban como favorita principal para ganar la Eurocopa que debía jugarse en Suecia solo un par de meses después de que empezase la guerra de Bosnia.

En aquel equipo no parecía tener muchos problemas de "anarquía" el seleccionador Ivica Osim y sí quizá alguno a la hora de hacer una alineación con tanto superávit de talento. Prosinečki, Šuker, Jarni, Mijatović, Boban, Mihajlović, Jugović, Bokšić, Pančev, Stojković, Katanec, Savićević...

¿Hay que estar loco para pensar que sin guerra habría habido una -escribámoslo, verbalicémoslo- Yugoslavia campeona de Europa de fútbol?

La hipótesis no es gratuita. No habría sido su primer exitazo internacional en la época. En Chile'87 una generación brillante ganó el mundial juvenil y en el 91 el Estrella Roja ganó la Copa de Europa. Y al final Suecia'92 la ganó... el equipo que fue apresuradamente allí en sustitución de Yugoslavia: Dinamarca. A los jugadores daneses prácticamente no les dio tiempo a hacer el equipaje, muchos tuvieron que cancelar sus vacaciones familiares.

La descalificación de Yugoslavia para jugar la Eurocopa fue la comidilla futbolera de aquella primavera. 25 años después no deja de ser llamativo que la UEFA estuviera mareando la perdiz hasta el 31 de mayo -el torneo empezaba el 10 de junio- cuando finalmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dijo que no, que Yugoslavia no iba a jugar aquella Eurocopa por el bloqueo que el organismo mantenía contra Belgrado contra las autoridades de lo que todavía era ese país. A deportistas como la tenista Monica Seles la dejaron participar en Roland Garros sin bandera, a título "personal". Era principalmente una medida de presión contra Slobodan Milosević y el JNA, el ejército popular yugoslavo cuyo germen militar, formado por partisanos antifascistas, había nacido en 1941 en un pueblo bosnio, Rudo.

La historia de la selección yugoslava hasta ese momento era un dramático quiero y no puedo. En sus 73 años de historia hasta aquella primavera del 92 había jugado representando a dos Estados distintos, el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos primero y desde 1943 como la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Los trofeos brillaban por su ausencia: solo un par de medallas de plata olímpica hacía medio siglo, unas semis en el primer mundial de la historia, un cuarto puesto en Chile'62 y dos subcampeonatos en las Euros del 60 y el 68.

Con un fútbol sexy, eso sí. Perdedor, pero sexy.

En Italia'90, apenas dos años antes de la primavera de la guerra, solo un penalty fallado por su capitán, Hadzibegić, ante Argentina en cuartos, les privó de pasar a semifinales. Quién sabe qué hubiera pasado entonces.

Quién sabe qué hubiera pasado si la guerra no nos hubiera arrebatado algo que ya nunca veremos, esa Yugoslavia campeona. Se habrían podido evitar también los 96.000 muertos oficialmente reconocidos, las violaciones, los saqueos, los exiliados. Nos habríamos ahorrado políticos cínicos y militares carniceros ganadores; nos habríamos evitado que el pueblo, que es quien finalmente acaba poniendo los muertos, fuera el perdedor.