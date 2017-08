¿Lava su imagen el gobierno turco a través del baloncesto?

No, tu vecino no sabe que el PIB turco no paró de crecer hasta el verano pasado, pero seguramente verá algún partido del Eurobasket que empieza este jueves.

Es probable que tampoco sepa que el intento de golpe de Estado que sufrió Turquía el 15 de julio del año pasado era el quinto de su historia y el primero que fracasaba, pero tu vecino quizá sí sea consciente de que la reputación del país a nivel internacional se ha ido por el desagüe en un solo año.

Algunos creían que la resistencia popular al golpe ayudaría a unir al país, pero nada más lejos de la realidad. Recep Erdogan sigue acusando a Fethullah Gülen y a sus seguidores de maquinar el golpe y les responsabiliza de los 250 muertos que dejó la maniobra política. Estos lo niegan. Desde entonces el gobierno ha pisoteado las libertades y los derechos humanos de los turcos, incluida una caza de brujas sobre los gulenistas que ha acabado con miles de personas en prisión y otras tantas en paro. Todo con el conflicto kurdo más abierto que nunca.

Estas decisiones han sido las que han polarizado a la población, tal y como nos explica Eduard Soler i Lecha, investigador del Barcelona Centre for International Affairs -CIDOB-. “El país está más dividido de lo que estaba. La población difiere en muchas cuestiones, pero sobre todo en el nivel de poder que debe tener Erdogan. Nadie quería el golpe, la polarización se ha generado por la gestión posterior”, asegura el experto en política turca y de Oriente Medio.

Ante este escenario catastrofista hay algo que templa los ánimos y hace cambiar la visión de los europeos sobre Turquía: el baloncesto de alto nivel.

Estambul será sede de uno de los grupos previos y de la fase final del Eurobasket. No es ninguna casualidad, ya que hace 3 meses acogió la Final Four de la Euroliga, además de conseguir algo histórico: el Fenerbahçe se convirtió en el primer campeón turco. Por si fuera poco, la ciudad ha sido elegida por la FIBA y por la Euroliga como capital del baloncesto europeo para este 2017, algo que llama la atención habida cuenta del enfrentamiento entre los organismos.

Sin embargo, para este Eurobasket las aspiraciones de la selección turca son bajas. Enes Kanter, su estrella, no puede ni entrar en el país por ser un gran detractor de Erdogan, y Ersan Ilyasova, otro jugador NBA, tampoco jugará porque necesitaba descanso.

Estas ganas por hacerse notar en el basket internacional no han pasado desapercibidas y han despertado algunas sospechas sobre Erdogan. ¿Hay verdadero interés deportivo o el gobierno utiliza el basket para blanquear su imagen?

“Lo importante para el gobierno turco es que gracias a estos eventos puede demostrar al mundo que es capaz de organizar grandes competiciones y garantizar cierta seguridad después del golpe de Estado del año pasado", nos dice Cristina Mas, periodista internacional en el Diari ARA.

Aunque Turquía no necesita afianzar su imagen ante la UE tras lograr diversos acuerdos con el organismo -como el que afecta a los refugiados, el de la Unión Aduanera o las subvenciones que ha recibido sin acabar de adherirse a la UE- el Eurobasket sí es una buena ocasión para que el orgullo nacionalista turco saque músculo ante la opinión pública internacional.

“El basket es un escaparate perfecto para el nacionalismo turco. A nivel interno, junto al fútbol, es el deporte más popular en Turquía y el Eurobasket fortalecerá el discurso chovinista de Erdogan y su mensaje de la Gran Turquía", apunta Mas.

A nivel local, los grandes clubes de fútbol han invertido grandes cantidades en sus secciones de basket y las plantillas competitivas y las entradas asequibles han atraído a muchos seguidores a las gradas.

Sin embargo, la gran mayoría de clubes tiene pérdidas millonarias que acaban siendo subsanadas por empresas privadas. Es el caso del ya mencionado Fenerbahçe, que la temporada pasada tuvo un déficit de 15 millones de euros pero que lo podrá asumir gracias al patrocinio del gigante Grupo Dogus.

"Tanto el gobierno como los clubes llevan años invirtiendo millonadas en el baloncesto, pero solo hacen promoción del masculino. En el basket femenino también se han creado grandes estructuras, aunque a nivel mediático la repercusión es mínima, saben que no es un gran altavoz", nos cuenta Layra Mete, exjugadora de la cantera del Galatasaray durante varias temporadas.

Estas poderosas empresas no se limitan a meter mano en los clubes, sino que también tienen presencia en las grandes competiciones. El patrocinador principal de la Euroliga es la compañía aérea Turkish Airlines, dando nombre a la competición por unos 6 millones de euros anuales. Entre los patrocinadores principales también encontramos al Grupo Dogus, que ha hecho posible la aparición en la élite del Darussafaka Dogus, un equipo que hasta hace pocas temporadas estaba en Segunda División y hace 3 meses se plantó en los cuartos de final de la Euroliga.

Se trata de un mastodóntico holding de empresas compuesto por 250 sociedades diferentes que operan en 26 países, con un presidente, Ferit Sahenk, que tiene una fortuna estimada en más de 2.000 millones de euros.

A nivel interno, una parte de la ciudadanía ve el Eurobasket como un escenario perfecto para tener aún más controlada a la población y realizar ofensivas contra las libertades.

"En cuanto a la seguridad, puede haber oportunidades para atacar a los grupos ultras de izquierdas de Fenerbahçe, Galatasaray y Besiktas que ya están reprimidos a día de hoy y que tuvieron un papel importante en la revuelta de Gezi Park en 2013", asegura Mas. "El país esta blindado con el conflicto kurdo, así que el nivel de represión y vulneración de libertades sobre la población ya es lo suficientemente alto como para que se incremente demasiado en el Eurobasket".

Para Soler, el conflicto kurdo está aún peor que hace un año: "está enquistado, no ha habido ninguna intención de encontrar una solución, más bien al contrario", asegura.

Los diputados del Partido de los Trabajadores del Kurdistán siguen encarcelados, sus alcaldes electos fueron militarizados y sustituidos por gerentes impuestos por el gobierno, así que la idea de que algún aficionado aparezca en el Eurobasket con una bandera kurda no se la plantea casi nadie. "No sé exactamente qué le pasaría a quién lo hiciese, pero sería un problema", dice Mete.

En el Mundial'10 que se jugó en Turquía no se vio ningún símbolo kurdo, ni tampoco en las Final Fours de Euroliga de 2012 y 2017.

¿Cuatro grandes eventos internacionales de baloncesto en solo siete años?

Es indemostrable, pero el baloncesto parece formar parte de la estrategia política de proyección internacional del país para dar una imagen de modernidad y seguridad. Veremos si consiguen transmitirla durante las próximas semanas.