La leyenda inglesa que jugaba ebria llega a España con una misión ¿imposible?

Foto Mike Hewitt-Guetty Images

El Granada ha destituido a Lucas Alcaraz como entrenador por sus malos resultados y el elegido para sustituirle es Tony Adams. Esta leyenda del fútbol inglés es el clavo ardiendo al que se aferra el club nazarí que sólo ha conseguido cuatro victorias y seis empates en los últimos 24 partidos de Liga.

Adams tiene siete jornadas para sacar al equipo fuera del descenso.

El inglés ya estaba al mando de la dirección deportiva del club junto a Hernán Crespo desde que el multimillonario chino John Jiang se hizo con el club en junio de 2016, hasta entonces propiedad de Gino Pozzo (dueño de Udinese y Watford). Además, Tony Adams es vicepresidente de DDMC, la empresa deportiva del nuevo presidente.

Su carrera en los banquillos es escueta, solo una experiencia como primer entrenador en el Qabala azerbaiyano y un par de temporadas como asistente de Feyenoord y Portsmouth son todo su bagaje.

Sin embargo, a Tony Adams se le respeta por lo que hizo vestido de corto. Un defensa inglés de los de antes: alto, rudo y al que le gustaba demasiado beber.

Desde los inicio de su carrera en los 80 llevaba una agitada vida nocturna con conflictos en bares y multas por conducir borracho que le llevaron a tocar fondo. De hecho, llegó a jugar ebrio varios partidos y fue encarcelado durante tres meses en 1990.

" Había una cultura de beber en ese momento. No todos, pero la mayoría de los equipos después de los partidos salían a tomar algo y bebían bastante. Un par de veces jugué borracho... uno fue con el Sheffield United. La noche anterior me había emborrachado y cuando me levanté seguía borracho. Creo que en ese punto no podía estar sobrio por lo que mi solución fue beber otra vez. Y si no hubiera bebido otra vez, no habría podido jugar ese partido", explicó el defensa en Fiebre Maldini.

Adams perteneció a la última generación de futbolistas británicos que bebían hasta perder el sentido. Los Gascoigne, Paul Mcgrath o Paul Merson fueron el último eslabón de una cadena en la que se repartían balonazos y pintas a partes iguales.

En una ocasión Adams llegó a cubrirse el cuerpo con bolsas de plástico en un entrenamiento para intentar sudar todo el alcohol posible. "Bebí durante 12 años y no quería parar... estuve en prisión, me caí por las escaleras y aún así quería seguir bebiendo".

Tras la Eurocopa'96, Adams reconoció públicamente sus problemas con el alcohol, y tras recibir tratamiento, volvió a la escuela y empezó a tocar el piano.

Su batalla contra el alcohol está explicada en su autobiografía Addicted. La rehabilitación a la que se sometió estuvo motivada por la llegada de Arsène Wenger al Arsenal en 1996, cuando el técnico francés se encontró un vestuario indisciplinado plagado de futbolistas con malos hábitos.

Gracias a la disciplina de Wenger, Adams estiró su carrera hasta el 2002, siendo capitán del Arsenal durante 14 temporadas en las que ganó 12 títulos: cuatro Premier Leagues, tres FA Cups, tres Community Shields y dos Copas de la Liga.

Tenía un espíritu de batalla en el césped que hacía que la afición se encendiese. Con el balón no era nada del otro mundo, incluso los aficionados rivales le llamaban "donkey" (burro) pero su liderazgo lo suplía todo.

Formó parte de una legendaria defensa del Arsenal junto a Lee Dixon, Nigel Winterburn y Steve Bould que pasó a la historia del fútbol inglés tras perfeccionar la estrategia del fuera de juego. Hasta en Full Monty hay en una escena del adelantamiento de la defensa gunner. Su herencia en el club donde jugó toda su carrera llevaron al Arsenal a levantar una estatua del futbolista en los alrededores del Emirates Stadium.

Ahora el único futbolista inglés que ha ganado títulos como capitán del mismo equipo en tres décadas diferentes tiene como reto salvar a un equipo que está a 7 puntos de la salvación en 7 partidos.