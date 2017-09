"Son niñas que están aprendiendo, no tienen ni puta idea"

UDG Tenerife

La UD Granadilla Tenerife ha abierto un expediente a su entrenador, Toni García Ayala, por los comentarios machistas que realizó sobre la árbitra Olatz Rivera.

Después del partido que empató el equipo tinerfeño contra el Zaragoza CFF por 1-1, Ayala salió indignado con la actuación arbitral y dijo ante los medios que la árbitra "debería quedarse en casa si no tiene nivel" y que "el colectivo arbitral lo forman niñas que no tienen ni puta idea".

Toni Ayala: “Si es lo que quieren... Que nos arbitren niñas que están aprendiendo, que no tienen ni p... idea...” pic.twitter.com/8mWB1M70uw — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 25 de setembre de 2017

En el comunicado emitido por el club, la UD Granadilla ha condenado las palabras de su entrenador, le ha abierto expediente disciplinario y asegura que, en caso de repetirse, se tomarán "medidas más contundentes", que podrían acabar con el despido de Ayala. A las pocas horas, y viendo que su puesto de trabajo estaba en peligro, el técnico se disculpó en un comunicado en el que dice que se sentía frustrado por no haber conseguido la victoria y que por esa razón había hecho esos "desafortunados comentarios".

Ayala también pidió perdón al colectivo arbitral y a su propio club por haberlo perjudicado con sus declaraciones. "Lo que quería manifestar y no supe hacerlo es que en la Liga Iberdrola deberían arbitrar los y las mejores profesionales. Hay muy buenas profesionales y otras que están en proceso de formación y tenemos que apoyarlas pero las categorías deben tener unos requisitos mínimos", explica.

"Tras el partido de ayer ante el Zaragoza CFF entré para un medio de comunicación que me solicitó unas declaraciones. Yo estaba frustrado porque el equipo no había conseguido –a mi juicio- una merecida victoria y realicé unos comentarios desafortunados en relación al colectivo arbitral".

Desde el club le han querido respaldar un mínimo. El presidente del Granadilla, Sergio Batista, se puso ante los micrófonos de la COPE para anunciar que no comparte las declaraciones de Ayala, aunque dice que no es un hombre machista ni sexista. "Toni apoya a las chicas, las mima y siempre habla de lo mucho que progresa el fútbol femenino. No comparto sus declaraciones. Estas cosas no se pueden repetir", expone el presidente.

Mandando a casa a las árbitras y llamándolas niñas, al menos, lo parece.