Pide el cambio a los 30 minutos por el ensordecedor ambiente

No es una frase hecha: la afición del Besiktas de Estambul tiene el récord de ruido en un estadio. Concretamente, en un partido de Champions contra el Liverpool en 2007 alcanzaron los 132 decibelios , ligeramente superior a los producidos por el despegue de un avión y cercanos al umbral del dolor auditivo, fijado en 140.

Ayer recibió ese ambiente el RB Leipzig alemán en Champions, especialmente su jugador Timo Werner.

Al jugador alemán se le vio tapándose los oídos en el campo ante una descomunal pitada por parte de la afición turca. Pidió tapones al banquillo, pero ni aun así.

Besiktas vs RB LeipzigTimo Werner tiene que taparse los oídos por el fuerte ruido que hicieron los hinchas.(sufre de vértigo) 26/90/17 pic.twitter.com/WYUvTFldDZ — Casuals Life (@PyroManiaticss) 27 de septiembre de 2017

A la media hora, el internacional pidió el cambio. " Nunca he visto una atmósfera como esta en mi vida, no pude concentrarme en el partido. Todavía no me siento bien", dijo al acabar el partido. El entrenador del Leipzig dijo que es "imposible preparar a un equipo para una atmósfera como esta".

Para el diario Bild, el jugador estaba sufriendo problemas circulatorios. El británico The Sun afirma que sufriría vértigo. La incomunicación y la desorientación, como mínimo, estaban presentes Y lo que está fuera de toda duda es que el campo del Besiktas se resiste a entrar en la uniformización aséptica del fútbol moderno.