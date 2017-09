Los daños colaterales de competir durante 3 semanas encima de una bici

Cansancio, sufrimiento y mucho sol. Esta combinación la sufren los ciclistas en La Vuelta España, que se disputa justo cuando el verano está dando sus últimos coletazos. Muchos europeos no aguantan tantos rayos, como el belga Thomas de Gendt, que ganó una etapa y subió una fotografía a su cuenta de Twitter mostrando cómo terminan las piernas de un ciclista tras estar 21 días corriendo por tierras españolas.

“Esto es un cachondeo” escribe Gendt, luciendo un moreno ibérico contrastando con su blanco nuclear.

This is getting ridiculous. pic.twitter.com/zFDv5zg17n