El republicano Ted Cruz vacila —y gana— a uno de los medios más ácidos de USA

La historia comienza con un artículo de Politico en el que se aseguraba que el senador republicano Ted Cruz juega habitualmente al baloncesto y además no lo hace mal. Alertados por el enésimo perfil buenista de un político, el medio deportivo Deadspin le dijo a sus seguidores "mandadnos pruebas de Ted Cruz jugando al baloncesto".

Ted Cruz les contestó con una foto de Grayson Allen, jugador universitario con un fascinante parecido a lo que sería un Cruz de 20 años.

"¿Qué gano?", preguntó el político conservador a Deadspin.

A los "espectadores del pique" les gustó tanto la sarcástica respuesta de Cruz que incluso alguno de ellos se maldecía a sí mismo: "Maldita sea, ¿me acaba de gustar algo de Ted Cruz?".

Algunos usuarios hicieron incluso metáforas, tratando la respuesta como si hubiera sido un mate en la cara de Deadspin. La cosa llegó hasta Wikipedia, donde alguien editó la entrada del medio escribiendo " Deadspin es un website propiedad de Ted Cruz".

Además, Cruz ganó por lo que podríamos llamar "descalificación cívica" de Deadspin, un medio que ya mandó al carajo a Donald Trump y que es conocido por no morderse nunca la lengua ni en titulares, ni en enfoques, ni en redes sociales. Esta vez tampoco lo hicieron, y su respuesta fue tan gráfica que no necesita ni traducción "Go eat shit". La respuesta de Cruz fue también simple, aunque con un GIF.

El de Will Ferrell en la película Anchorman diciendo "esto se ha ido rápido de madre".