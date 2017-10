El temerario dopaje por transfusión en pleno auge del VIH

Los aficionados no podían creerlo. Desde 1912 EEUU no conseguía medallas en ciclismo en una olimpiada y aquel verano, el de 1984 en Los Ángeles, el equipo estadounidense no paraba de ganar y ganar.

Se llevaron 9 medallas. 4 de oro, 3 de plata y 2 de bronce.

Había truco. Cinco meses después, en enero del 85, se descubrió que ocho de los miembros del equipo se habían dopado mediante transfusiones de sangre que incrementaban su nivel de glóbulos rojos para aumentar así la capacidad de transporte de oxígeno y con ello la resistencia. Era algo novedoso, pues hasta entonces prácticamente solo se hablaba de esteroides anabolizantes. Tampoco había controles antidopaje exhaustivos y las pruebas no estaban sometidas a la seguridad a la que lo están ahora. A veces, estas desaparecían sin más.

La historia la cuenta el documental Tainted blood.

"Lo hicieron en un momento en el que no se sabía mucho sobre el VIH y el SIDA. Tuvieron suerte de no morir", afirma en el Baltimore Post Examiner su directora, la también exatleta Jill Yesko.

Yesko no ha contado con demasiada colaboración de la comunidad ciclista, que -según se queja ella- ha preferido no arrojar luz sobre el asunto. La directora, de hecho, habla de que cada uno de los protagonistas tiene una versión diferente de la historia, lo que por momentos convierte el relato en una especie de 'Rashomon' sobre dos ruedas.

El escándalo de transfusiones de sangre del equipo ciclista estadounidense en LA'84 se agrava al tener en cuenta que los atletas no elegían, sino que era una imposición del equipo. En plena Guerra Fría, recordemos, cada medalla contaba casi como una batalla ganada. No por nada el Bloque Soviético boicoteó aquella Olimpiada, al igual que hizo EEUU con Moscú'80. En realidad, a los Juegos organizados en territorio Reagan no mandaron delegación -por motivos políticos- Cuba, Libia, Etiopía, Angola, Checoslovaquia, la RDA, Polonia, Hungría, Albania, Bulgaria, la URSS, Afganistán, Irán, Yemen del Sur, Mongolia, Laos, Vietnam y Corea del Norte.

1984 era, también, mucho menos sofisticado que ahora para el dopaje. El rendimiento que tristemente años después popularizaría el EPO, se hacía entonces mediante transfusiones que pusieron al límite a todo aquel que se vio cegado -también por su entorno- por el brillo de una medalla.