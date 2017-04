¿Por qué estos hooligans suecos llevan nicab?

No, la población sueca no ha sufrido una conversión masiva al Islam por arte de magia.

El motivo por el que estos aficionados al fútbol llevan nicab hay que buscarlo en la entrada en vigor una prohibición completa del uso de máscaras en los estadios deportivos suecos para poder identificar sin problemas a los hinchas violentos.

Ante esta situación, un grupo ultra del AIK Estocolmo llamado Sol Invictus decidió protestar contra la prohibición con esta escapatoria: no les pueden decir nada por ir cubiertos con una indumentaria de motivos religiosos.

La ley antimáscaras fue aprobada con la intención de combatir el comportamiento violento en los partidos de fútbol, pero también señala como excepciones las personas que cubren sus caras por motivos laborales, de salud o aquellos que sienten la necesidad de cubrirse la cara por razones religiosas.

Fueron los propios integrantes de Sol Invictus los que explicaron por qué llevan el nicab con una gran pancarta en su último partido de liga contra el Häcken, donde también tuvieron espacio para mofarse del ministro del Interior sueco, Ander Ygeman, dejando clara su rendija legal:

"Los ultras del AIK tenemos buenas intenciones y estamos usando máscaras por razones religiosas. La libertad de los ultras es el objetivo, gracias Ygeman por la laguna".

Por si fuera poco, Anders Ygeman es fan del máximo rival del AIK Estocolmo, el Djurgården, aunque no parece que se haya molestado por la protesta. "Francamente, creo que la pancarta es muy divertido, muestra que los fans de AIK tienen sentido del humor", dijo Ygeman en Aftonbladet.

Ademas, considera que no es un fenómeno que se vaya a propagar entre los aficionados. Según él, los tribunales suecos pueden intervenir y determinar si los rostros están o no cubiertos por razones religiosas y enjuiciar a los hombres enmascarados que no actuan correctamente.

Apunta que no le preocupa que los aficionados se burlen de los ministros, sino que se sigan utilizando fuegos artificiales y haya peleas en la grada.

Se debe destacar que la prohibición de las máscaras se produjo en respuesta a una serie de incidentes relacionados con las protecciones faciales la liga sueca, incluyendo un partido que fue interrumpido por un espontáneo enmascarado.