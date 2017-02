"Había partidos que jugaba fumado y mi entrenador lo sabía"

Stephen Jackson ha hecho saltar la liebre. La mayoría de aficionados al baloncesto sospechaban que muchos jugadores de la NBA fumaban marihuana habitualmente por las continuas suspensiones leves relacionadas con los tests antidroga, pero Jackson lo ha confirmado.

A sus 38 años y ya retirado, ha admitido que él y muchos compañeros fumaban maría en medio de la temporada, incluso antes de jugar.

“Nunca había contado esto. Estábamos en Utah, y por allí andaban los controladores antidopaje. Era el último que debíamos pasar y lo pasamos. Así que Baron Davis y yo empezamos a celebrar que por fin podíamos fumar hierba. Hasta Don Nelson (su entrenador) nos chocaba la mano. Sí, era cojonudo que él supiera también lo que hacíamos fuera de la pista. Por eso éramos un gran equipo”, explicó Jackson en el podcast I Am Rapaport del actor Michael Rapaport.

Jackson se refiere a los Warriors de 2007, los que eliminaron a los Mavericks en 1ª ronda de Playoffs y jugaban a un ritmo frenético bajo las órdenes de Don Nelson, que les daba el visto bueno a que fumaran.

“No puedo hablar por nadie más que por mí. Hice muchas gilipolleces antes de los partidos y todavía era capaz de salir ahí y ser productivo. Más de una vez me presenté fumado y jugué de maravilla. Igual que otras, que estaba en el banquillo con todo el subidón y me decía ‘eh, cálmate, esto tiene que bajar un poco’, salir y lanzar un triple por encima del tablero y así, la verdad, vaya si me tenía que bajar”.

No era un jugador cualquiera, Jackson ganó un anillo con los San Anonio Spurs y jugó 14 temporadas en la NBA con unos promedios de 15 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, además de ser protagonista de la mítica pelea entre Pacers y Pistons en el Auburn Hills. Y lo hacía fumado.

Hace 10 años, todos los jugadores de la NBA sabían cuando les realizaban los tests antidrogas y sabían apañárselas para dar negativo, ahora es mucho más aleatorio.

“En mi época había más jugadores que fumaban que los que bebían. Pero hubo un tiempo en el que todos fumaban. Cuando llegué a la Liga, sólo había un test de drogas, y lo hacían al principio, en el training camp. Sabías cuando iba a tener lugar y luego podías fumar el resto de la temporada. Aquello eran buenos tiempos".

Para Jackson es lógico que el uso de la marihuana esté extendido entre los jugadores, hartos de tomar analgésicos. "Tomas muchas cosas para aguantar el ritmo de partidos, y a los chicos no les gusta tomar todas esas píldoras y esos medicamentos de receta", asegura el ex jugador.

Por último, Jackson quiso darle un consejo a todos los jugadores enganchados a los medicamentos para calmar dolores. "Vete a casa y fuma en condiciones, colega. Y dormirás bien”.