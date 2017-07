El St Pauli abre su estadio a los manifestantes contra el G20

Si muchos medios se agarran a consignas tremendistas por parte de los manifestantes como 'Welcome to hell', lo cierto es que la oscuridad no es precisamente la nota dominante entre las protestas contra la visita de los 20 países más industrializados y emergentes del planeta a Hamburgo.

Un grupo de zombies o una rave callejera de 11.000 personas a golpe de techno le han dicho al G20 que no es bienvenido en la ciudad y, especialmente, en el barrio de St Pauli. El club local por supuesto, pone su granito de arena para hacer llegar el mensaje.

Lo ha hecho de una manera muy directa y útil: abriendo el estadio de Millerntor para que dentro puedan pasar la noche hasta 200 personas. Las zonas habilitadas están disponibles a partir de hoy jueves al mediodía, justo la víspera del comienzo de la reunión del G20, y a tiempo para la gran manifestación anticapitalista que recorrerá hoy las calles de Hamburgo.

Para los dirigentes del club hamburgués, se trata de "dar una señal para los derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho a manifestarse". La medida es una respuesta clara a la represión de las acampadas que tuvo el domingo en Entenwender el primer episodio de desalojo ilegal de manifestantes.

Por culpa de esa acción policial, muchos manifestantes llegados desde fuera han estado estos días sin sitio fijo para dormir. Podrán hacerlo, y utilizar los servicios sanitarios del templo del St Pauli, hasta el domingo, y se instalará también una cocina móvil para facilitar su bienestar.

Ya lo dijimos: "Político, cool, macarra: enamorados del St Pauli".