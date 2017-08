Serena Williams se harta de que las mujeres negras cobren menos que nadie

Getty

Serena Williams es consciente de que nunca pasará apuros económicos, pero también sabe que hay 24 millones de mujeres negras en EEUU que sufren una desigualdad salarial acentuada por su sexo y raza.

A sus 35 años, tras haber ganado 23 Grand Slams y 4 medallas olímpicas, ha denunciado esta discriminación en una carta publicada en la revista Fortune, titulada Cómo las mujeres negras pueden acabar con la diferencia salarial.

"La brecha salarial entre hombres y mujeres golpea a las mujeres negras más fuerte", empieza Serena, definiendo la situación como una injusticia. "Me han tratado injustamente, mis colegas hombres me han faltado al respeto de las maneras más dolorosas posibles y he sido sujeto de comentarios racistas dentro y fuera de la cancha de tenis".

Estas declaraciones vienen motivadas por la celebración del Black Women’s Equal Pay Day -el día de la igualdad salarial para las mujeres negras- lamentándose que estas tengan que trabajar hasta ocho meses más para ganar el mismo dinero que un hombre ingresa en un año.

De hecho, en EEUU, por cada dólar que ingresa un hombre las mujeres negras ingresan 63 centavos, ganan un 17% menos que las mujeres blancas y, aunque tengan estudios superiores, ganan menos en todos los niveles, tal y como señala Williams.

En la carta también deja algún detalle personal, como cuando recuerda que de niña le dijeron que no podría conseguir sus sueños porque es una mujer negra.

" Los ciclos de pobreza, discriminación y sexismo son mucho más difíciles de romper que el récord de títulos de Gran Slam. Si yo no hubiera cogido una raqueta de tenis, podría haber sido una de ellas", dice Williams, pidiendo cambios en las leyes .

"Mujeres negras: no tengáis miedo. Hablad por la igualdad salarial. Puede tomar mucho tiempo darse cuenta de ello. A mí me llevó tiempo. Pero todas lo valemos. Como llevo tiempo diciendo: 'Tienes que creer en ti misma cuando nadie más lo hace'", dice la atleta mejor pagada del mundo según Forbes, con 27 millones de dólares, muy lejos de los 64 kilos que se lleva Roger Federer, el tenista mejor pagado.

También publicó un tweet resaltando que “las mujeres negras son el pilar de nuestras comunidades, son un fenómeno, y se merecen igualdad salarial”, luciendo el embarazo de su primer hijo.

July 31 is Black Women's Equal Pay Day. Black women are the cornerstone of our communities, they are phenomenal, and they deserve equal pay. pic.twitter.com/XOHyIdbYPc