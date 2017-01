El creador del mejor viral de 2016 vuelve a la carga

En la Eurocopa'16 todo el mundo conoció el hit "Will Grigg's on fire", compuesto por Sean Kennedy. Este hincha del Wigan simplemente subió un video a las redes versionando la canción Freed for desire de Gala, pero se convirtió en un fenómeno viral, todos los seguidores desplazados al campeonato se quedaron con el ritmo de esta pegadiza canción y arrasó en Internet.

Kennedy lo hizo por gusto, no esperaba que un patrocinador se fijase en él, ni tampoco buscaba conseguir miles de seguidores. Sencillamente tenía ganas de dedicarle unos versos a Will Grigg, un jugador norirlandés del Wigan que ni siquiera llegó a debutar en la Eurocopa, regalándonos uno de los mejores momentos del panorama fútbol del año.

Pues bien, el genio Kennedy ha vuelto a la carga con más musicalidad que nunca. Esta vez el británico ha compuesto un tema para Stevie Warnock, el defensa revelación del Wigan esta temporada. Una versión del single noventero Rythm is a dancer de los alemanes SNAP.

Ahora queda por saber cuál será la repercusión de este nuevo hit sin un gran evento deportivo de por medio, aunque a Sean Kennedy le importe poco si vaya a triunfar o no. A nosotros nos gusta.