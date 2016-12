El peor día de su vida: hackeado en Twitter e investigado por dopaje

Lo que parecía ser una broma pesada del Día de los Inocentes ha pasado a ser un caso que puede truncar la carrera de una estrella del fútbol. Samir Nasri aún está dándole vueltas a lo que le ha pasado exactamente durante las últimas 24 horas, con el hackeo de su cuenta de Twitter y una investigación de la Agencia Antidopaje española de por medio.

El futbolista francés se fue a Los Ángeles para recibir un tratamiento vitamínico en una clínica. Tras la visita, el centro de salud publicó una foto del jugador en Twitter. “Hemos proporcionado a Nasri un tratamiento para mantenerle hidratado y con la máxima salud durante su ocupada temporada de fútbol con el Sevilla”, escribía la cuenta de Drip Doctors.

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC 💧💯 pic.twitter.com/bfDNeM5vQu