Robert Enke, la confesión de un suicidio

Para Albert Camus, el suicidio es una confesión. De ser sobrepasado por el vacío, por el absurdo de la vida. Una caducidad de la inercia de vivir. Camus también dijo que todo lo que sabía respecto a la moral y a las obligaciones de los hombres se lo debía al fútbol. Fue durante años portero del Racing Universitario de Argel.

Robert Enke era mejor portero que Camus. Su vida terminó cuando en 2009 se arrojó a las vías del tren que pasaba cerca de Hannover, donde jugaba en el equipo de la ciudad, en la Bundesliga. Porque Enke, decimos, era buen portero. No solo era el dueño de la portería de la selección alemana tras la retirada de Oliver Kahn, sino que su nivel le permitió jugar en equipos punteros como el Benfica, el Barcelona o el Fenerbahçe.

Fue precisamente en Barcelona, cuenta su amigo y biógrafo Ronald Reng, donde Enke tuvo, tras una crisis a los 16, su primer episodio depresivo en la élite, en 2002, condenado a la suplencia en el club que dirigía Louis van Gaal. Llegó avalado por buenas temporadas en Lisboa, pero Roberto Bonano y la irrupción de un joven y confiado Víctor Valdés le cerraron el paso en el Camp Nou. El debut de Enke marcaría sus últimos años de manera dramática.

Defendió por primera vez la portería blaugrana en un partido de Copa del Rey en la que el Novelda marcó tres goles para eliminar al Barcelona. Su amigo Reng define aquella noche como "fundamental" en el hundimiento de Enke. No ayudó a lo contrario que un compañero le responsabilizase de la eliminación ante los periodistas. A Frank de Boer le afearon su actitud Patrik Andersson, el capitán Luis Enrique y el propio van Gaal.

Enke no le pidió explicaciones a de Boer. Reng cuenta que aunque la mujer de Enke se lo aconsejó, a este "la polémica le provocaba una gran angustia". En el autocar de camino a ese partido en Novelda, supimos años después que Enke no paraba de repetirse "solo puedo perder". En Barcelona no dejó amigos.

Para Reng, la autoexigencia de Enke le llevó "al pozo de la depresión". Ya cedido en el Fenerbahçe turco, un destino no deseado, sufriría una depresión clínica. Salió, de ella y de Turquía, para volver a España, al Tenerife, donde recuperó nivel y confianza justo antes de volver a Alemania en 2004. El año que nació su hija Lara.

Dos años después, la pequeña moría víctima de un defecto cardiaco de nacimiento. Contrariamente a lo que podamos pensar, cuenta Reng que Enke asumió con una relativa entereza el revés. Siguió jugando bien, sus compañeros le nombraron capitán y debutó con la selección alemana. En mayo de 2009 él y su mujer Teresa adoptaron a una niña, Leila.

Hacia fuera, Enke no parecía estar peor que antes. Iba a ser el portero titular de Alemania en el mundial de 2010.

Y sin embargo, volvió a nublarse.

"¿Por qué ahora? ¿Por qué me toca ahora? No lo entiendo", escribió en su diario. Fue antes de salir su casa la mañana del 10 de noviembre con la excusa de ir a entrenar. Ni era verdad ni volvió.

Hoy habría cumplido, solo, 40 años.