Cómo mofarse del secretario de Trump en una rueda de prensa

Rob Gronkowski puso en jaque el discurso de un político mejor que cualquier diputado opositor o tertuliano molesto con ganas de meter baza.

El ala de los New England Patriots apareció por sorpresa en la sala de prensa de la Casa Blanca interrumpiendo la rueda que se estaba televisando en vivo. “Gronk” asomó la cabeza por la puerta trasera de la sala y le preguntó al secretario de prensa de Donald Trump, Sean Spicer, si necesitaba ayuda, a lo que el secretario no supo cómo reaccionar.

Tras unos segundos traspuesto después de ver cómo un señor de 2 metros y 120 kilos se mofaba de él delante de los medios, respondió con un “creo que lo tengo controlado, pero gracias”.

New England Patriots tight end @RobGronkowski crashes White House press briefing: "Sean, need some help?" https://t.co/9qgcR9JkwF

Aquí el breve pero jugoso diálogo entre la estrella de la NFL y Sean Spicer:

GRONK: ¿Sean, necesita un poco de ayuda? SPICER: Creo que lo tengo controlado, pero gracias. GRONK: ¿Está seguro? SPICER: Tal vez. GRONK: (Comentario inaudible) SPICER: Muy bien, gracias amigo. Nos vemos en un minuto.

Pero, ¿qué hacía Gronkowski en la Casa Blanca y cómo apareció en la rueda de prensa?

Sencillo, los Patriots se encontraban de visita en el hogar de Trump para la tradicional ceremonia, donde el Presidente recibe a los campeones de la NFL. Antes del acto Gronkowski estaba dándose un paseo por allí, pero al parecer se encontró con la rueda de prensa diaria de Spicer y no se pudo contener.

Gronkowski visitó con gusto la Casa Blanca, pero varios de sus compañeros de equipo no lo hicieron. Devin McCourty, Martellus Bennett, Chris Long, Dont'a Hightower y LeGarrette Blount no asistieron por razones políticas, Alan Branch está con el rodaje de la película Access Hollywood, y Tom Brady (defensor de Trump) anunció el miércoles por la mañana que no podría asistir por asuntos familiares.

Según Mark Daniels, periodista del Providence Journal, la lista de jugadores de los Patriots que no asistieron al acto es larguísima:

From that photo, it looks like these are the Patriots players not at the White House pic.twitter.com/GmQ1BCCNFZ