Rio Ferdinand se pasa al boxeo con 38 años

Rio Ferdinand tenía una vía de escape al drama que vivió hace dos años, pero casi nadie lo conocía: el boxeo.

A sus 38 años, y después de retirarse del fútbol profesional, ha decidido subirse al ring y probarse como púgil, tal y como adelantó el Daily Telegraph y ha confirmado él mismo en su cuenta de twitter.

Empezó a practicar este deporte tras la muerte de su esposa, Rebecca Ellison, en 2015 a causa de un cáncer de mama. Murió tan solo diez semanas después de que se lo diagnosticaran. A Ferdinand se le vino el mundo encima al verse viudo con 3 hijos a su cargo y tuvo que retirarse del fútbol un mes después de perder a su mujer.

Una perdida de ese calibre también le trajo problemas con el alcohol, algo que ya te contamos aquí.

Sin embargo, ahora ya se ve listo para dedicarse al boxeo profesional. De hecho, sólo le falta la licencia de la British Boxing Board of Control, que espera conseguir con la ayuda de la casa de apuestas Betfair, que está promocionando su debut en el cuadrilátero. "Cuando Betfair se acercó a mí para proponerme el desafío, la oportunidad de probarme en un nuevo deporte fue real", explica en el Telegraph.

" El boxeo es un deporte increíble para la mente y el cuerpo. Siempre he tenido una pasión por él y este desafío es la oportunidad perfecta para mostrar a la gente lo que es posible. Es un desafío que no estoy tomando a la ligera, claro que no todo el mundo puede convertirse en un boxeador profesional, pero con el equipo de expertos que Betfair está juntando y el impulso que tengo para tener éxito, todo es posible ", asegura. Aquella férrea rutina de entrenamientos le sirvió para llevar el duelo de una manera más llevadera y le permitió "liberar su mente".

"Sin el gimnasio no sé dónde hubiera tenido ese tiempo para desconectar, sólo para no pensar en nada, o para pensar en otra cosa que no fuera lo que estaba pasando en mi vida. Simplemente estoy más feliz cuando estoy en el gimnasio y estoy trabajando, y creo que todo lo demás fluye mejor cuando estoy haciendo eso. Me revigoriza y me tranquiliza al mismo tiempo".

Ferdinand no es el primer futbolista inglés que cambia las botas por los guantes de boxeo. Curtis Woodhouse, ex delantero del Sheffield United, ya lo hizo a principios de los 2000. Estuvo boxeando hasta 2014 y su mayor logro fue proclamarse campeón británico juvenil del peso medio.

Le aconseja que se tome los combates con cautela. "Hay un montón de cosas que pasan en un ring de boxeo de las que no te das cuenta hasta que entras ahí. Se tarda mucho, mucho tiempo en sentirse cómodo en el ring. Su ego le tomará de golpe. Va a tener que acostumbrarse a algunos contratiempos. Definitivamente luchará contra el lado técnico del juego", advierte Woodhouse.

Al menos Ferdinand ya tiene experiencia en acostumbrarse a nuevos escenarios con piedras en el camino. Habrá que ver si le sirve para aclimatarse al boxeo profesional con 38 años.