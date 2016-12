“Sigo vivo gracias a mi perro”

"Me sentí mal, caí de lado y por suerte no me tragué la lengua. Había dejado la puerta abierta porque esperaba una visita. Si la hubiese dejado cerrada estaría muerto. El perro empezó a ladrar fuerte y llamó a mi casero, quien llamó a la ambulancia. Fue un milagro".

Así explica Rigobert Song el ictus que sufrió hace un par de meses en su casa de Yaoundé, en Camerún. Este histórico del fútbol camerunés, seleccionador del Chad y tío de Alex Song, tuvo que ser trasladado al Hospital Pitié-Salpêtrière de París en un avión medicalizado para recibir el tratamiento que necesitaba.

A pesar de la buena atención médica, los ladridos de su perro fueron lo que le salvó la vida a sus 40 años. Tal y como ha dicho en L'Équipe, los cardiólogos hubieran llegado tarde si no llega a ser por el perro, que evitó una muerte súbita. “Si no llega a estar mi perro, no lo cuento. Sigo vivo gracias a él”, asegura el hombre que más partidos ha jugado con la selección de Camerún.

Después del ictus, estuvo en coma durante dos días. Los familiares no querían ni entrar en su habitación del hospital para no verle lleno de tubos. Song sabe lo afortunado que es por seguir vivo. "Soy un milagro, he vuelto de algún sitio que estaba verdaderamente lejos", dijo.

A día de hoy aún sigue recuperándose. "Cuando desperté del coma pesaba sólo 60 kilos. Increíble para una persona tan grande como yo -casi 1'85m-. He recuperado cinco kilos y estoy mejorando día a día por la rehabilitación", cuenta Song.

Además, durante el coma vivió una experiencia sensorial: vio a su padre, que lleva 31 años muerto. "Me sentía cansado esa noche. Entonces, empezó la oscuridad. Mientras estaba en coma vi a mi padre, que murió cuando yo tenía 9 años. Y me dijo: '¿Qué haces ahí? ¡Ven!'". Quien le iba a decir que gracias a su perro acabaría viendo otra vez a su padre.