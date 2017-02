Pelea sin filtros para calentar el Clásico Joven de México

Las urgencias en el fútbol no son buenas y menos si en el próximo partido te enfrentas a tu eterno rival. Es el caso del Club América y el Cruz Azul, que llegan hundidos en la clasificación para jugar el Clásico Joven de la Ciudad de México este domingo en el Estadio Azteca.

Y en medio de sendas crisis de resultados, hay dos entrenadores carismáticos que están en el ojo del huracán. Paco Jémez está teniendo un inicio complicado en su nueva etapa en la Liga Mexicana, ya que el Cruz Azul está en la parte baja de la tabla con 6 puntos y solo una victoria en siete partidos, además de protagonizar varios enfrentamientos con los medios.

El América tampoco llega mucho mejor, con solo un punto más que el Cruz Azul. Su técnico, Ricardo La Volpe, es ya un veterano en la competición (más de 25 años entrenando en la LIGA MX) y ha decidido calentar el partido.

El argentino cargó con todo contra Jémez. "No me gusta hablar de los técnicos, porque tengo que tener un respeto sobre ellos, pero el vende humo, siempre se nos puso acá en México y yo ahí me considero mexicano, porque me hice como técnico acá, entonces el vende humo, les gusta, les gusta ese vende humo", dijo en una entrevista para TDN.

No quedó ahí la cosa, ya que el entrenador del América fue más allá en sus críticas a Jémez. "Que se dejen de versos, de vender humo, porque el fútbol finalmente pasa por los jugadores. Es mi punto de vista, no quiere decir que tenga razón".

Y el español, aunque al principio recalcó que no quería responder a La Volpe, acabó explotando. “Si es que ha dicho eso, que no lo sé, sé muy bien lo que está buscando y no lo va a encontrar", avisó Jémez.

Jémez sobre declaraciones de Ricardo La Volpe por lo de "vende humo". Si tiene algo que decirme, lo arreglamos como los hombres. pic.twitter.com/9eqOzScYuF — Villareal Villalbazo (@OmarVV9) 23 de febrer de 2017

"Si lo ha dicho, yo invito a Ricardo La Volpe a que el sábado venga al estadio. Yo voy a estar una hora y medio antes y me iré una hora y media después. Si él realmente se cree en la necesidad de decirme algo, le invito a que se venga conmigo a un sitio escondidito, donde no nos vea nadie y nadie nos pueda interrumpir, y que me diga a la cara lo que tenga que decirme y arreglamos nuestras diferencias como las arreglan los hombres", le amenazó Jémez al argentino antes de llamarle cobarde.

"Creo que eso es un acto de valentía y no decirlo ante un micrófono a 15 kilómetros de distancia. Si él quiere entrar en un juego para calentar el partido, yo no voy a entrar”.

Menos mal que no ha entrado.