Un jugador de Boca, denunciado por ahogar y romperle tres dientes a su exnovia

Melisa Tozzi asegura que su pareja la "ahorcó" y le "astilló tres dientes" en una disputa. Esta joven argentina era novia de Ricardo Centurión, una de las estrellas de Boca Juniors, que llegó al club cedido por el Sao Paulo y que no tiene pinta de que se vaya a quedar mucho más tiempo.

El talentoso centrocampista argentino ha sido denunciado por maltratador.

Tozzi presentó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Quilmes tras sufrir "reiteradas agresiones" por parte de Centurión, según dijo en el canal C5N. "Estoy cansada ya de este tema, basta. Él viene reiteradas veces con los amigos a la puerta de mi casa y hace quilombo. Estoy cansada, tengo hijos y no está bien. Acá en mi casa me tomó del cuello, discutimos acá. Es una persona agresiva".

Sin embargo, el abogado de Centurión, Mariano Cúneo Libarona, ha querido quitarle hierro al asunto, distorsionando la realidad. En lugar de violencia machista tachó lo sucedido como "una rencilla familiar que no supera lo habitual".

"Tampoco es que mató a alguien. Acá no estamos hablando ni de que la quemó, ni de que le pegó con un arma, un fierro o algo por el estilo. Estamos hablando de que las versiones más graves hablan de lesiones leves. Acá estamos con una chica que está indudablemente resentida, con bronca, dañada", asegura el abogado.

En cambio, su entrenador Guillermo Barros Schelotto, no ha negado la mayor. "Nos debemos una charla más adelante, es lo único que puedo decir. Hemos tenido problemas en el plano privado que no deben suceder".

La hinchada argentina tampoco tolera las agresiones machistas de Centurión, algo que ha dejado más que claro en las redes:

El abogado de Ricardo Centurión dijo que fue un "hecho menor", que fueron "lesiones leves" y que "tampoco es que mato a nadie". VOMITARÉ. — Paula B. Giménez. (@YoFermina) 24 de maig de 2017

Esas madres ignorantes que defienden a su hijo en todo. Y sí lo digo por la violencia de Ricardo Centurión a su ex novia.

— Anahí García (@aniiigarcia1997) 25 de maig de 2017

@YoFermina @karuvf También dijo que no uso armas y no la quemó. Pretende q le dé las gracias — María Cepeda (@ukifine) 24 de maig de 2017

@YoFermina Así sean lesiones leves o un "hecho mnor", con eso ya t están diciendo q el pibe ejerció violencia contra la mujer!Bostero,y basura y cagón! — Anii✌ (@AnahiQSP) 24 de maig de 2017

Por si fuera poco, la ex pareja de Centurión ha dejado entrever que el futbolista tiene un problema con el alcohol. "En estado de ebriedad no entiende que ya no quiero estar más con él. Se pone agresivo, tiene un problema con el alcohol", algo que ya se rumoreaba por sus problemas extradeportivos.

Centurión llegó a Boca Juniors en agosto de 2016 con un historial curioso: fotografías con armas, peleas en discotecas y una denuncia por lesiones al chocar su coche contra otros tres vehículos a la salida de una discoteca y haberse fugado.

Además, si juegas en Boca y no tienes el beneplácito de Maradona estás fastidiado. "El 10" no traga a Centurión desde hace meses, de hecho, quiere que lo echen ya del club.

El caso de malos tratos no tiene nada que ver: Centurión habría tenido un breve romance con Rocío Oliva, la ex de Maradona.

Diego habría confirmado esta relación con fuentes del club, miembros de la barra brava de Boca y gente próxima al futbolista. Es más, Maradona llamó al presidente de Boca, Daniel Angelici, para pedirle que apartara a Centurión del equipo, así que no parece que vaya a durar mucho más en el equipo xeneize de Buenos Aires...