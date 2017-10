La selección española se rebela por el despido de su "jefa"

El presidente de la RFEF, Juan Luís Larrea, se ha pegado un tiro en el pie al despedir a Maria José Claramunt, que ejercía hasta ayer como directora de marketing de la selección.

A los pesos pesados del vestuario les ha gustado esta decisión tanto como una patada en la entrepierna. Nada menos que Sergio Ramos, Gerard Piqué y Sergio Busquets han sido los encargados de transmitir su malestar a los directivos, en representación de toda la plantilla.

Claramunt no se encargaba solo de conseguir clientes para la Federación: se le conocía como "La Jefa" de la selección. Se relacionaba con los veteranos del equipo con más fluidez que el propio Lopetegui, era responsable de las cuestiones administrativas que rodeaban al equipo, la logística, además de ser la intermediaria con los jugadores y sus agentes.

En resumen, era la persona de confianza entre futbolistas y dirigentes, y su despido ha abierto una brecha terrible entre ambos. Tanto que la plantilla pide la convocatoria de unas nuevas elecciones en la RFEF, tras el escándalo de corrupción en el que se ha visto involucrado Ángel María Villar, conocido como "Caso Soule". Creen que es necesaria una remodelación a todos los niveles, según las informaciones de "El Partidazo" de COPE.

"Queremos una junta nueva, elecciones, que salga un presidente que mire por los jugadores. Queremos ir a Rusia de verdad, con estabilidad y equilibrio, no con esta gente", habría dicho una fuente del vestuario.

Al parecer, todo empezó en el partido que jugó España en Liechtenstein el pasado 5 de septiembre, cuando Larrea cuestionó la continuidad de Claramunt como directora de la selección ante los medios. Al escuchar esas declaraciones, gran parte de la plantilla formó un frente común contra Larrea en la comida previa al partido. Hasta Julen Lopetegui alucinó con que el presidente saliera hablar en día de partido.

Ramos, Piqué y Busquets aguardaron a que la comida terminara y esperaron la salida de los dirigentes para dejarles bien claro que ponían fin a su etapa en la selección si Claramunt no continuaba en el puesto, algo que ha acabado pasando un mes y medio después.

Desde entonces, los jugadores y Larrea han mantenido las distancias de tal manera que le han prohibido la entrada en el vestuario.

Claramunt se pregunta por qué le han despedido. Aunque Larrea ha filtrado que no podían tolerar la pérdida de patrocinadores importantes como Iberdrola, todo el mundo sospecha que es una estrategia para lavar la imagen de la Federación. Villar puso a Claramunt en ese puesto a dedo en 2011 y despedirla es una buena manera de decir "nos estamos cargando su legado", cuando en realidad son continuistas.

"Estoy muy jodida. Me han dado una carta para despedirme argumentando una medida disciplinaria", ha denunciado Claramunt, también en COPE.

Del tenso encuentro con Larrea explicó que “cinco minutos antes de despedirme he tenido una reunión de trabajo con el presidente y no me ha dicho nada. El domingo me iba a Rusia a preparar el Mundial. No he tenido ningún problema con los jugadores o Lopetegui. Voy a intentar asimilarlo porque no doy crédito. Miembros de la Junta Directiva no eran conscientes de mi despido, porque me han escrito cunado se han enterado”.

Los directivos tendrán que esperar 8 meses para saber si todas sus estrellas irán a Rusia'18... Claramunt, por el momento, no.