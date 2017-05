"Marroquí de mierda": Benatia denuncia insultos en directo por el pinganillo de la RAI

Al acabar el derbi entre la Juventus y el Torino de la Serie A, que terminó en empate a 1 gracias a un gol de Gonzalo Higuaín en el descuento, el defensa de la Juve Medhi Benatia atendió a los medios del estadio para comentar el encuentro.

Las típicas preguntas en zona mixta con preguntas y respuestas estandarizadas, con los periodistas esperando a que el futbolista diese alguna declaración jugosa.

Sin embargo, esta vez el protagonismo -para mal- se lo llevó el personal de Rai Sport.

Cuando el programa Calcio Champagne le estaba entrevistando en directo, Benatia escuchó un insulto racista a través de sus auriculares. Momentos después, el jugador francés de ascendencia marroquí abandonó el lugar de la entrevista. Tal y como se informó después desde la oficina de prensa de la Juventus, el jugador fue llamado "marroquí de mierda", aunque el insulto solo se escuchó en los auriculares y no para todos los espectadores.

"¿Qué ha dicho? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? He oído un insulto", dijo Benatia exaltado.

"No hemos escuchado nada. Estamos teniendo problemas técnicos, quizás las interferencias del micrófono o del estadio. Benatia, no era un insulto hacia tí. Como tenemos problemas técnicos es mejor que lo paremos aquí. No insultamos a nadie, no es nuestro modo", respondió rápidamente la presentadora del programa, Sabrina Gandolfi, tratando de escurrir el bulto.

Desde la Juventus, desconfían de "las interferencias".

"Según Rai, hubo "interferencias" en el servicio de producción proporcionado por la Juventus en RaiSport en el estadio. Este hecho es sorprendente y técnicamente inverosímil, ya que la línea de audio (n-1) parte directamente desde la sede RAI en Milán y llega a los auriculares", asegura el club en un comunicado de prensa.

A decir verdad las explicaciones dadas por la cadena italiana no suenan nada convicentes, así que la idea de que un empleado de RAI se desfogase insultando de manera xenófoba a Benatia cobra más fuerza a cada hora que pasa.