Rafa Márquez está a punto de crear un sindicato de futbolistas mexicanos

No podía ser otro que el último gran capitán mexicano. Rafael Márquez Álvarez ha alzado la voz y, deliberadamente o no, se ha convertido en el portavoz de un sindicato que no existe. Todavía.

Porque el capitán de Atlas y el Tri ha propuesto la creación de la Asociación de Futbolistas, que superaría en capacidad de lucha laboral al actual Comisión del Jugador, que depende de la Federación Mexicana de Fútbol. "Estamos en el proceso de armar algo importante", ha dicho Márquez, que también ha dejado caer que tendría que darse la máxima unión entre todos los jugadores.

"Buscamos darle una oportunidad al jugador, que no se tire en la hamaca, que tengamos voz y voto, que se nos respete", ha afirmado el central. Y ha señalado problemas concretos, como el Draft o Régimen de Transferencias, por el que desaparece el derecho a elegir su futuro para el futbolista mexicano. Si el futbolista no acepta el destino asignado, corre el riesgo de quedarse hasta seis meses sin jugar. Márquez calificó ese mercado de piernas de "indigno". Otro conflicto a resolver es la inexistencia de agentes libres en México, cuando un jugador acaba contrato carece de carta de libertad.

El káiser de Michoacán también ha sido honesto. Como jugador más que consagrado de 37 años, ha admitido que "sería fácil decirles a los jóvenes que enfrenten y peleen porque yo estoy en una posición más cómoda, lo único que podría decir es que tengan paciencia, que vamos a llegar a algo importante para que podamos pelear juntos por una sola causa".