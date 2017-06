¿Se quedará Qatar sin su Mundial por la Crisis del Golfo?

En pocas ocasiones un error virtual tiene peores consecuencias que las que están sacudiendo a Oriente Medio. Un mensaje falso difundido por la agencia qatarí QNA en el que supuestamente tendía la mano a Irán e Israel -históricos enemigos del mundo árabe- ha causado la mayor Crisis del Golfo de los últimos años.

Aunque Qatar asegure que el mensaje fue culpa de un hackeo informático, la tensión política no ha hecho más que crecer.

Tanto que Bahréin, Egipto, Libia, Yemen, Islas Maldivas, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han roto las relaciones diplomáticas con el gobierno de Doha al acusarlo de "poner en peligro la soberanía de los países y la adopción y financiación de grupos terroristas, entre los que se encuentran Al Qaeda y Daesh", según el gobierno saudí.

Estas acusaciones aparecen después de que se filtrase que Qatar pagó unos 1.000 millones de dólares a yihadistas iraquíes para rescatar a 26 cataríes, entre ellos miembros de la familia real, que fueron secuestrados hace un año y medio. Arabia Saudí y sus socios han dado 48 horas a los diplomáticos qataríes para abandonar los países, además de cerrar los espacios aéreos, terrestres y marítimos a los qataríes.

Ya se habla de que este bloqueo puede ser una estrategia saudí para hacer subir los precios del petróleo y el gas.

Mientras tanto, todos los qataríes visitantes o residentes- en Baréin, Yemen, EAU y Arabia tienen 14 días para volver a Qatar.

La situación puede ser dramática en el país, ya que el 40% de sus alimentos provienen de Arabia Saudí. Los ciudadanos se han movido rápido y han saqueado tiendas y supermercados para aprovisionarse por miedo a que se pueda interrumpir el suministro de víveres y agua potable.

Qatar residents rush to stock up on food after border closed https://t.co/bSMeFneCq0 https://t.co/Bi1pmTjnuH (Mirror) pic.twitter.com/EKV61C3LFG