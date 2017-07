Piqué se queda (atrapado en su Piquelandia)

Es verano, no hay actualidad potable y medio mundo del periodismo deportivo corrió a comprar la pseudonoticia: Piqué había puesto en Twitter una foto con Neymar en la que dice 'Se queda'.

Enseguida se habló de la inoperancia administrativa y comunicativa del Barcelona sobre un asunto, la estancia o marcha del brasileño en el Camp Nou, que puede marcar la planificación de toda una temporada que además es clave. Con ella se inicia el ciclo de Ernesto Valverde y es lícito salivar con el ingreso de los 220 millones que podría pagar el PSG por Neymar. El brasileño lleva semanas mareando la perdiz de su interés personal. Una táctica tan vieja como el mercado de fichajes: me quedo, me voy, te quiero, me dejo querer por otras para que me subas la ficha.

Con el tuit de Piqué estaba claro lo que iba a pasar. Lo que pasó ayer en rueda de prensa.

"Fue una opinión personal", su primera frase. Ohhh. El defensa desactivaba así lo que él mismo había puesto en marcha. Classic.

Cabeza gacha, gesto serio, cabeza gacha y mirada fija como si estuviera en la firma de la paz de Yalta. "Nada, salió así y ya está".

Pero no. Hubo más.

Dejó entrever (¿sin querer?) que a Neymar le mueve el interés individual: "no te vayas a París, no te vayas a una liga en la que no te van a ver tanto y donde si no ganas la Champions no vas a tener el reconocimiento que te mereces".

Y de postre, condescencia y paternalismo. "Es un niño de 25 años que puede tener sus dudas y que son comprensibles", dijo sobre su compañero.

Mejor tomar decisiones tan firmes como conseguir 127.000 retuits para afianzar tu branding personal, aunque sea a costa del club que estás destinado a presidir. Y aunque se haga extraño que con 30 años no seas ninguno de los cuatro capitanes votados por el resto de tus compañeros.