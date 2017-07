Así son las piernas de un ciclista antes y después de llevar el cuerpo al límite

Aunque no te lo creas, las piernas que aparecen en la imagen son las mismas con dos semanas de diferencia.

El que se ha atrevido a subir la comparativa a su cuenta de Instagram ha sido el ciclista del equipo Bora, Pawel Poljanski y no tiene ninguna enfermedad relacionada con la circulación ni hay que pensar en casos de doping. Se trata de dos momentos muy diferentes. En la primera imagen el ciclista polaco está relajándose en Lucca -la Toscana- durante sus vacaciones del año pasado.

Una publicación compartida de Paweł Poljański (@p.poljanski) el 30 de Jul de 2016 a la(s) 7:48 PDT

En cambio, en esta muestra sus extremidades inferiores justo después de terminar la 16ª etapa del Tour de Francia, o lo que es lo mismo, 2.828 kms recorridos. Una transformación que asusta, pero que es comprensible si se pedalea al máximo nivel.

Una publicación compartida de Paweł Poljański (@p.poljanski) el 18 de Jul de 2017 a la(s) 10:04 PDT

En definitiva, ni doping ni enfermedad: ciclismo profesional de alto nivel en una vuelta de 3 semanas.

Además, no es el primer ciclista que sube una fotografía así. El polaco Bartosz Huzarski también mostró en 2014 cómo tenía las venas de las piernas cuando llevaba 18 etapas del Tour y demostró que era un proceso normal: el ejercicio tan extremo durante tantos días seguidos hace que los músculos sufran estrés y requieran un mayor riego sanguíneo, haciendo que el caudal de las arterias aumente.

Tal fue el impacto de la foto de Huzarski que los aficionados pensaban que tenía las piernas así porque se dopaba. No tardó en desmentirlo en un post.

"Yo no esperaba que la imagen de mis piernas fuera la causa de esta confusión. Para mí no es una novedad, porque esta es la visión que yo aprecio, tal vez no todos los días, pero sí a menudo, especialmente después de una dura carrera con altas temperaturas", advierte el ciclista del Bora-Argon.

"Por supuesto que no voy a tener las piernas como los modelos de Victoria Secret o de cualquier persona que se pasan medio día en una oficina y salen 3 veces a la semana a recorrer 10 kilómetros a la semana en bicicleta, o una hora corriendo. Por desgracia, no funciona así y la fotografía que veis no es insana. Por otro lado voy a decir esto:

1) Enfoque profesional a lo que hacemos

2) Sacrificio, dieta regular

3) Trabajar el cuerpo

4) El mínimo de grasa

5) Desde hace 12 años que estoy haciendo un año 35 000 kilometros en la bici

6) El conocimiento de su cuerpo, debido a que cada fotografía se hace en determinadas circunstancias", aclaró el polaco.Estos cambios de aspecto tan radicales reflejan la dureza del Tour de Francia, donde los ciclistas llevan el cuerpo al límite. Y a Poljanski todavía le quedan Los Alpes.