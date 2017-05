Pogba, el hype justificado

Le pese a quien le pese, Paul Pogba es un fenómeno mundial. También una marca propia que está en cada rincón del planeta y el Manchester United lo sabe, por eso pagó 120 millones de euros por recuperar a un jugador que jugó en su cantera y dejó marchar.

Más allá de los millones del fútbol, Pogba es sin lugar a dudas uno de los mejores centrocampistas del mundo y su fichaje valía la pena, más aún si se tiene en cuenta que tiene 24 años. Sin embargo, durante esta temporada en Manchester sus detractores han subido como las mechas de su cresta. Mucha gente agazapada ha saltado para decir que Pogba es un hype de manual, que no es para tanto y que no está el nivel de Messi o Cristiano Ronaldo. Obviamente no lo está, pero tampoco se le puede comparar con los dos mejores jugadores del mundo. No es delantero, no marca goles habitualmente y tampoco se empeña en hacer jugadas de cara a la galería.

Entonces, ¿por qué muchos chavales quieren ser como él?

El francés tiene una zancada brutal y probablemente sea el mejor del mundo en llevar la bola desde campo propio al área rival en conducción. Un portento físico del fútbol total que ha sido titular en la Juventus de Turín ganando cuatro veces seguidas la Serie A... aunque le falle la regularidad. Es capaz de destellos que hacen que los aficionados se levanten de sus asientos, pero en la mayoría de partidos no tiene consistencia durante los 90 minutos.

Eso no impide que se haya convertido en el referente de toda una generación. Quizás sus orígenes de barrio hacen que muchos jóvenes se sientan identificados con él.

Pogba creció en Roissy en Brie, una comuna de 20.000 habitantes al norte de París. La mayoría de sus habitantes son de origen migrante, al igual que su familia, que llegó a Francia desde Guinea. De hecho, sus hermanos mayores, Mathias y Florentin (también futbolistas profesionales) nacieron en Guinea. Pero Paul no.

Es un chico francés de padres africanos, como tantos otros. La calle, el hip hop y la moda completan lo que más le ha importado desde pequeño: el fútbol.

“Se llevaba la pelota incluso a clase. Y en el cole, cuando se la robaban, lloraba”, revelaron los compañeros de la infancia de Paul Pogba en un documental de Canal Plus. Se hizo mayor con el balón en los pies y los vídeos de Pelé y Garrincha. Muchos jugadores de su edad ni siquiera deben saber en qué época jugaron Pelé y Garrincha, pero él sí, porque su padre, que murió el pasado 13 de mayo, le enseñó a mamar fútbol desde pequeño.

Otra de las cosas por las que vuelve locos a los aficionados es su combinación de físico y técnica. También esta tiene su origen en la calle. Muchos de los grandes genios de la historia del fútbol fueron niños que regateaban alcantarillas y recogían balones de debajo de los coches. Esa esencia no se pierde.

Su amor al hip hop le acerca aún más a la juventud. Los marcas lo saben y por eso intentan explotar su imagen gracias a ello. Sin ir más lejos Adidas hizo este anuncio con Pogba de protagonista y un corte de Afro Trap de MHD de fondo. Y los fans del hip hop con la boca abierta.

Además, es un tipo muy natural. La espontaneidad le llevó a grabar un vídeo durante la última Europa haciendo freestyle sobre un tema clásico de Grandmaster Flash mientras comentaba un partido de Bélgica. Se suelta unas cuantas barras improvisadas con Griezmann de espectador de lujo.

Por si fuera poca su relación con el hip hop, Pogba es uno de los grandes culpables de la viralización del DAB. Fue el futbolista más conocido en empezar a celebrar los goles con este paso de baile que tiene su origen en Atlanta. Quizás él no supiera que el DAB es una fuerte dosis de cannabis concentrado que, a través de un proceso de separación, logra alcanzar los niveles más puros del THC. Es más, el baile imita la posición que adoptan los consumidores al toser.

No importa. La celebración ha sido un fenómeno imparable y la figura de Pogba con la cara en su brazo derecho un icono pop. Hasta una profesora se inventó un problema de matemáticas con la postura corporal del francés en el DAB, como ya contamos aquí.

Y es que Pogba marca tendencias. Sus continuos cambios de look son copiados por los jóvenes que a la mínima se tiñen de rubio y se hacen líneas y dibujos en los laterales de su cabeza para imitarle. No solo influye en la sociedad con sus cortes de pelo, también tiene su propia línea de ropa asociada con Adidas, inspirada en la moda y la cultura hip-hop. No podía ser de otra manera. Calzado, ropa y accesorios con el logotipo de “PP”, una gama bien swagger que recuerda -salvando las distancias y las diferentes épocas- a la que sacó Nike con Ronaldinho.

Aunque por sus peinados pueda parecer un chuleta que le gusta exhibirse, nada más lejos de la realidad. En su Instagram suele subir fotos con compañeros de equipo, muchas imágenes de su familia y vídeos de rap. Nada de millones encima de la mesa, relojes caros y coches de 3000 caballos. Tiene la misma clase en las redes que en el campo.

En Old Trafford ya han visto su potencia con la elegancia de una gacela y una técnica exquisita que aparece cuando quiere. Su impacto social es mayor que su contribución en el césped, pero aún así aporta y mucho allá donde juegue.

La Juventus echa de menos su presencia. Aunque hayan vuelto a ganar la Serie A, la Coppa y estén en la final de la Champions League, han encajado 6 goles más en liga que la temporada anterior a falta de un partido por jugar. Sus compañeros lo reconocen.

"El año pasado tuvimos un jugador como Pogba en el centro del campo, que es el LeBron James o el Usain Bolt del fútbol. Paul nos permitió jugar de cierta manera, pero ahora él no está aquí y hemos hecho algunos cambios. Allegri está trabajando para encontrar una solución, no somos idiotas o payasos". Así definió el central de la Juve, Giorgio Chiellini, a Pogba en Sky Italia.

Números en mano sus detractores tampoco pueden destripar a Pogba. En los 30 partidos que ha jugado de Premier League ha marcado 5 goles, ha generado 57 ocasiones de gol entre asistencias o pases anteriores a la asistencia y tiene un 85% de acierto en sus pases. Unos números algo más bajos tiene en la Europa League, algo normal teniendo en cuenta que Mourinho le daba minutos a los menos habituales en esta competición que puede ganar si se impone al Ajax en la final.

Así que la sensación de que Pogba es un hype es eso, puras sensaciones. Todos los que le ven jugando saben que puede hacer mucho más de lo que hace. El típico alumno inteligente que no estudia. Tiene todo para coger el balón en su portería y no soltarlo hasta marcar en la contraria, pero no acaba de explotar.

¿Se exagera poniéndole a la altura de los mejores del mundo? Completamente, pero su figura fuera del campo es tan grande que la dimensión como icono popular ha superado a su vertiente de futbolista. Probablemente no sea tan bueno como se decía hace un par de años ni tan malo como se le quiere pintar ahora.

Por sus condiciones únicas se entiende que mucha gente tuviese la esperanza de que cogiese el testigo de mejor jugador del mundo en breves, pero no ha sucedido. De momento. Es el hype más justificado que se recuerda.