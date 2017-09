La pelea de gallos entre Neymar y Cavani que mancha al fútbol

Neymar y Cavani fueron los protagonistas de una pelea de patio de colegio en el partido que el PSG jugó ayer contra el Olympique Lyon. Como si fueran dos críos que quieren demostrar ante su pandilla que son los mejores de la clase, se enzarzaron por ver quién chutaba un penalti, una falta o lo que fuera.

En la segunda parte del partido, todavía con 0-0 en el marcador, Alves dio muestras de que quiere más protagonismo para su compatriota. Con una falta a favor, cogió la pelota, se negó a dársela a Cavani y espero a que llegase para que lanzara un libre directo sobre la meta del Lyon.

Sin embargo, el espectáculo más triste se hizo esperar un poco más. Ya en la recta final, con el PSG ganando 1-0 y tras un penalti cometido sobre Mbappé, Cavani cogió el balón -como especialista del equipo- y Neymar se le acercó para pedírselo. Se pusieron a discutir en medio del área, pero el uruguayo no soltó la bola y lanzó un penalti que acabó fallando.

Los dos protagonistas del bochorno olvidaban una premisa fundamental. Y es que en el fútbol hay algo impepinable: no se puede jugar con dos balones.

Ninguno de los dos implicados quiso hablar. Pero Alves, a quien le va la salsa, explicaba el lío después del partido a la televisión brasileña intentando ocultar que estaba haciéndole un favor a Neymar, como si nadie se hubiera dado cuenta de qué iba la cosa. "Iba a pegarla yo. Cogí el balón para tirar la falta, porque ya hice algunos golazos", soltó el lateral en SporTV.

"Tenía confianza. Pero eso es lo de menos. Lo más importante es que el equipo esté por encima de cualquier resultado individual. En ese momento quería tomar la responsabilidad, pero después Ney cogió el balón y acabó tirando. Cogí el balón para intentar chutar, pero desafortunadamente no pude".

Emery no sabía donde meterse cuando le preguntaron sobre el pique entre 2 de sus 3 delanteros titulares. "Les he pedido que lo arreglen entre ellos, que son capaces de llegar a un acuerdo. Si no, decidiré yo. No quiero que esto sea un problema para nosotros", explicó, confiando en la autogestión.

Si ayer Cavani ganó una batalla, la guerra será para Neymar. Es el nuevo fichaje, ha costado 222 millones de euros, tiene 5 años menos que el uruguayo... y sus camisetas se venden a expuertas.

Incluso los prinicipales patrocinadores del club están preocupados porque creen que no podrían suministrar nuevas elásticas con el "10" a la espalda a las tiendas oficiales del club hasta dentro de dos meses.

Con la llegada del brasileño, el equipo parisino ha incrementado en un 75% las ventas de su camiseta respecto el 2016: en el último mes se han vendido 120.000 camisetas de Neymar, según los datos de BFM Sport.

La locura comercial con su fichaje se ha agravado con la otra incorporación que deslumbra, Kylian Mbappé.

¿Qué comparten los dos fichajes estrellas del PSG?

Aparte de ser "los herederos" de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la cúspide del fútbol mundial, ambos son de Nike, por lo que la marca se plantea renegociar el contrato de patrocinio con el PSG. Los jeques saben que pueden sacar aún más beneficio de dos astros de la misma marca jugando juntos en una de las capitales del mundo. Business is Business.

Viendo que el fichaje de Neymar se amortizará en cuestión de meses, que Cavani tiene 30 años y se lleva mal con él... ¿cuánto tardará en ordenar que tire los penaltis Neymar?

El mismo día que el fútbol de élite se convertía en una pelea de gallos, el baloncesto nos regaló una imagen digna de destacar:

Pau Gasol ayudando a salir de la pista a Luka Doncic -Eslovenia campeonó en el Euorbasket eliminando a España en semis- y Dragic abrazando Bogdanovic, al que acababa de derrotar en la final. Todos recibiendo los premios a mejor quinteto del campeonato, y sin llevarse una millonada made in Qatar.