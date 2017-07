O.J. Simpson saldrá de la cárcel en libertad condicional

O.J. Simpson, podrá salir de prisión tras pasar 9 años encarcelado por un robo a mano armada.

En la audiencia de este jueves, Simpson volvió a convertir la justicia en un espectáculo. Lo que debía durar unos minutos acabó siendo un monólogo de hora y media. Cuando le preguntaron qué estaba pensando cuando se produjo el asalto, Simpson se puso a explicar de nuevo su versión exculpatoria: 20 minutos hablando, riendo y haciendo bromas.

"Nunca he apuntado con una pistola a nadie. He tenido una vida libre de conflicto, sin problemas en la calle", llegó a decir, como si no hubiera sido nunca el protagonista del juicio por asesinato más famoso del mundo.

Al menos pidió perdón a la víctima y al Estado de Nevada, recalcando que es un preso modelo. "He venido a decir que llevo nueve años en prisión sin poner excusas. He cumplido mi sentencia y solo quiero volver con mi familia. No creo que ningún preso haya representado a esta prisión mejor que yo", asegura Simpson.

Llama la atención que la víctima en cuestión, Bruce Fromong, testificara a su favor. Dijo que era amigo suyo, que nunca le apuntó con una pistola y que no es una amenaza para nadie.

Esta ex estrella del fútbol americano, que fue el primer negro admirado por los blancos, obtuvo el voto favorable unánime de la Junta de Condicional del Estado de Nevada en una audiencia retransmitida en directo a todo el país, como el juicio por asesinato de su ex mujer y la pareja de esta en el que fue absuelto en 1995.

A sus 70 años, dio la cara este jueves ante la Junta en su última oportunidad para conseguir la libertad condicional. La vista se realizó por videoconferencia entre la prisión y Carson City, con todo el mundo conectado viendo a Simspon defendiendo que es "un buen tipo". Fue condenado por 12 cargos -incluidos secuestro, robo y asalto-, con un cumplimiento mínimo de 9 años y un máximo de 33. La Junta ya le concedió la condicional por ocho de los cargos en 2013, así que si tenía un fallo en contra en esta oportunidad, no podía haber vuelto a pedir la condicional hasta 2022.

Iba sobre seguro, ya que el ex fiscal general del Estado de Nevada apoyaba su libertad y la Junta había destacado su buena conducta en prisión. Sin embargo, nadie se quita de la cabeza el juicio más mediático de la historia. 134 días de retransmisiones televisadas por el asesinato de Nicole Brown y su pareja, Ronald Goldman.

Aquella historia de la que Simpson salió de rositas sirvió de trama argumental para la serie A merican Crime Story: The People vs. O. J. Simpson y para el documental O. J.: Made in America. Aunque el deportista fue absuelto, las sospechas de que se trataba de un trato de favor por ser un icono, y compensar de alguna manera el caso Rodney King, nunca han desaparecido.

Dos horas después de comenzar la sesión los miembros de la junta emitieron su voto. "Usted organizó este crimen. Merecía ir a prisión. Ha cumplido las reglas de la prisión. Ha asistido a programas de una manera aceptable. No tiene condenas anteriores por actividades criminales. Tiene apoyo de la comunidad y planes estables para cuando salga. Les hemos escuchado a usted y a su víctima. La cuestión aquí es si ha pasado suficiente tiempo en prisión de acuerdo con este caso".

Entonces, los cuatro miembros de la junta votaron a favor de la libertad condicional advirtiendo a Simspon de que la más mínima violación de la misma significa su vuelta a la cárcel.

Los vecinos de Florida podrán disfrutar de la compañía de Simpson a partir de octubre.