Un ciclista holandés de La Vuelta hace comentarios xenófobos contra los colombianos

El ciclista holandés Niki Terpstra se ha puesto en contra a media Colombia con unos comentarios xenófobos refiriéndose al equipo ciclista Manzana Postobón.

A través de una serie de stories en su cuenta de Instagram, el holandés del Quick Step habla con el belga Yves Lampaert en un aeropuerto y ambos comentan la presencia del equipo colombiano dando a entender que por su culpa tuvieron que pasar el perteniente control de seguridad.

"Tenemos un vuelo chárter. Normalmente no necesitamos chequeos de seguridad, pero ahora los tenemos a causa del equipo Manzana Postobón", dijo Terpstra en tono de burla.

En otra de las historias también vacila a Jetse Bol, un ciclista del Postobón que estaba en la zona de seguridad del aeropuerto aún con el maillot puesto. "¿Todavía tienes puesta la camiseta de la carrera?", le pregunta con malicia.

Estos comentarios fueron condenados por un aluvión de usuarios de Twitter, incluido el ciclista colombiano Carlos Betancur, del Movitar Team, que pidió a la UCI que controlara este tipo de comportamientos.

Ante tal revuelo, Terpstra ha decidido borrar los vídeos y escribió un mensaje para disculparse por las escenas. "Mis disculpas por el instapost de esta tarde. Mi comentario fue inapropiado. No era mi intención ofender al @teamManzana y a Colombia. ¡Lo siento!", ha publicado en sus redes. Quizás llegan algo tarde.

