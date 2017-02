Nigel Owens ha sufrido mucho por ser homosexual. El primer árbitro de la liga de rugby británica en declararse gay ha confesado haber padecido bulimia y pensamientos suicidas por no aceptar su homosexualidad, llegándole a pedir a su médico que le hiciera la castración química.

A sus 45 años, este colegiado galés ha explicado en la BBC que una vez fue al médico y le dijo: “No quiero ser gay. ¿Puedo ser castrado químicamente?”. Lógicamente, el doctor se lo negó.

“Arbitrar esa Copa del Mundo entre Australia y Nueva Zelanda -la final del Mundial de 2015- delante de 85.000 personas y un millón más viéndolo por televisión, escudriñando cada mínima decisión que haces bajo una enorme presión, no fue nada comparado con el reto de aceptar quién era”, explicó Owens.

Salió del armario en 2007 tras décadas de sufrimiento psicológico, siendo nombrado Personalidad Deportiva Gay del Año por la organización benéfica Stonewall. “Habría hecho cualquier cosa para ser 'normal' a los ojos de la gente”, confiesa.

El ex árbitro también habló de su problemática juventud, cuando sufrió bulimia y se convirtió en adicto a los esteroides. Solo a los 34 años fue capaz de confesarle a su madre que era gay.

La Unión de Rugby de Gales le apoyó en los momentos más duros para ayudarle para tener estabilidad en los terrenos de juego y en su vida personal. “A menos que estés contento con quien eres, no puedes sobresalir y ser el mejor en lo que sea que estés haciendo. No puedes disfrutar de la vida si no estás feliz contigo mismo”.

Antes de aceptarse a sí mismo tal y como es, Owens intentó suicidarse mezclando whisky con paracetamol. Falló con las cantidades y no logró quitarse la vida. El sufrimiento de un hombre tan reprimido que no podía comprender que fuese homosexual.