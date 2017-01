El único rebelde del tenis se baja al barro contra Trump

A Nick Kyrgios ya le conocemos. Por su comportamiento se ha ganado la fama de "niñato" de la ATP. Su innegable talento va unido a un carácter peculiar: se ha dejado perder algún partido descaradamente, ha roto 3 raquetas en 10 segundos y fue capaz de dormirse entre set y set. Él se pavonea y los aficionados más puristas le critican.

Sin embargo, es el único tenista que de vez en cuando rompe la monotonía y corrección política del deporte de la raqueta. Como ayer, que después de ganar a Rafa Nadal en un torneo de exhibición de Sydney, atendió a la prensa con una llamativa camiseta.

Check out that Trump shirt. Fair to say @NickKyrgios doesn't do 'subtle' #fast4 pic.twitter.com/RlgICE8HCv