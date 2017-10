¿Por qué Neymar está haciéndose el mártir?

Getty

A Neymar se le ve mucho más nervioso de lo habitual. Su entrenador lo ha comprobado, sus compañeros le intentan tranquilizar y sus rivales se aprovechan de la coyuntura.

Ayer mismo se le cruzaron los cables en los últimos minutos del clásico francés entre el PSG y el Olympique de Marsella. Varios jugadores marselleses se hartaron a darle golpes leves hasta que explotó. Dos minutos después de recibir una cartulina amarilla por protestar que los locales perdían tiempo -iban ganando 2-1-, no supo controlarse en el Vélodrome.

En el 87', el argentino Ocampos le persiguió para derriblarle. Neymar, desesperado, se levantó como una furia y chocó su rostro con el de Ocampos. Este se dejó caer, ya había ganado: amarilla para ambos, pero con Neymar de camino a los vestuarios.

Lejos de asumir su culpa, el delantero se marchó aplaudiendo al árbitro Ruddy Buquet irónicamente, lo mismo que hizo en su última expulsión con el Barça en un partido que jugó contra el Málaga la campaña pasada. Por si fuera poco, su enemigo en casa, Cavani, fue el héroe del PSG empatando el partido con un gol de falta en el descuento.

Neymar sigue sin entender cómo le expulsaron. Después del partido reconoció que no tuvo sangre fría, pero denuncia que el árbitro se equivocó:

"Creo que fue una decisión exagerada e injusta. Me pasé todo el encuentro recibiendo golpes y tengo muchas marcas en el cuerpo", se quejó. "Sufrí una falta. Fue una jugada en la que intenté seguir después de recibir una falta por detrás. Al final le dije al árbitro que le sancionara. Vea este loco lo que hace, le dije. El colegiado me miró e hizo lo que quería, expulsarme. Quería ser más protagonista que los jugadores".

No va a olvidar su visita al Vélodrome de Marsella en un tiempo. La máxima rivalidad entre ambos equipos hizo que los seguidores de la Costa Azul recibieran a la nueva estrella del PSG con una hostilidad que se salía de la media. Cada vez que se acercaba a la esquina para lanzar un córner, le tiraban todo tipo de objetos. Los stewards tuvieron que ponerse detrás de él con escudos para detener los impactos. "Fue exagerado. Me lanzaron de todo: palos, zumo de naranja, Coca-Cola... hasta una baguette. Esto no es fútbol", denunció Neymar tras el partido.

No ha sido el único enfrentamiento que ha tenido en los últimos días. El pasado jueves su rival fue nada menos que Unai Emery, su técnico, que le prohibió entrenar con el equipo suplente después de la victoria ante el Anderlecht en Champions League.

Tras la goleada por 4-0, el entrenador español propuso el jueves un entrenamiento suave para los jugadores que habían jugado en ese partido, algo que hacen la mayoría de técnicos.

Cuando acabó, se quedó con los suplentes para continuar haciendo ejercicios con el balón. Según L'Equipe, el ex futbolista del Barça le pidió participar en esa sesión, pero Emery se lo negó. Neymar no se lo tomó bien y se desquitó con un pelotazo contra la pared antes de marcharse al vestuario.

Teniendo en cuenta las últimas informaciones del vestuario del PSG, en el que Neymar podría estar quedándose solo, se puede llegar a pensar que estos incidentes son una táctica para cambiar su imagen. En el conflicto con Cavani, Neymar salió malparado. Mientras el público se quedó con la imagen de capitaneo y casta de Cavani defendiendo los intereses de sus compañeros, el brasileño ha acabado siendo percibido como el niño mimado de Al-Khelaifi, al que le tienen que dar todo lo que pida, y si algo se le niega, se enfada.

Puede que la reacción violenta de ayer y la pelea con Emery sea su manera de decirles a sus compañeros que no le hace falta ningún jeque para defenderse. O al contrario, a lo mejor fuerza estas situaciones para que los aficionados crean que tiene demasiados elementos en contra.

Estamos viendo a Neymar en modo mártir Bad Boy.

La papeleta de Emery es terrible, ya que no solo tiene en contra a Neymar, sino que se rumorea que Dani Alves tampoco se lleva bien con él.

Aprovechando que no jugaba contra el Olympique de Marsella por molestias, el lateral fue este fin de semana a Canal+ para aclarar el lío con Cavani y los penaltis, pero solo ha echado más leña al fuego. "Parecía que estábamos en el patio de recreo, discutiendo sobre quién iba a ser el líder del balón", dijo.

También niega que cogiese el balón en aquel partido de septiembre para dárselo a Neymar. "No fui a darle el balón. Si miras las imágenes, verás que al principio cojo la pelota para lanzar yo. En ese momento, Cavani llega para coger el balón y cuando lo estaba escondiendo detrás de mí, Neymar vino por atrás y me lo robó. No soy la niñera de Ney ni la niñera de Edi, solo cogí el balón porque quería disparar".

Igual deberían pensarse en contratar a una, a ver si ella resuelve los problemas de atención y egolatría del vestuario o puede calmar a Neymar.