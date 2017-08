Nadie quiere al ultraderechista Zozulya

El Betis tampoco quiere al ucraniano Roman Zozulya. Meses después de que la afición del Rayo dijese 'No' a su fichaje por el equipo vallecano por sus evidentes conexiones con la ultraderecha de su país.

Es de dominio público que el club sevillano busca desde hace semanas una salida para el delantero, pero no encuentra comprador o equipo que se haga cargo de su ficha. Hace un mes el jugador volvía a participar en un partido -amistoso- después de cinco meses sin hacerlo, pero Zozulya no ha convencido ni a la afición verdiblanca ni al técnico Quique Setién. En los seis partidos que jugó el año pasado con el Betis no marcó ningún gol. Recordemos que a Sevilla llegó después del lamentable papel de Ucrania en la última Eurocopa.

Ahora, a solo dos semanas del cierre del mercado de fichajes, el agente de Zozulya ha hecho pública una llamativa denuncia, en la que afirma que el jugador llegó hace dos días al entrenamiento y, al entrar en el vestuario, "se encuentra con que le han quitado la taquilla, sin previo aviso, y por orden de la directiva". Añade que "no le han preparado ropa para entrenar y, lo peor de todo, le han quitado su dorsal y se lo han entregado a otro jugador".

Todo, en un comunicado que lleva por título "Discriminación a una excelente persona".

El Betis se ha apresurado a desmentir la acusación.

El club reconoce que, efectivamente, Zozulya no cuenta con dorsal para esta temporada, una decisión habitual y asumida en el fútbol para todo jugador que no cuente con la confianza del equipo técnico. Sin embargo, el equipo andaluz niega que al ucraniano se le haya quitado su taquilla o no se le prepare la ropa para entrenar mientras siga formando parte de la plantilla bética.