Un NBA denuncia la violencia desatada por Erdogan en NY

"Increíble. El vídeo de los guardaespaldas del presidente-dictador turco Erdogan apaleando a manifestantes americanos en Nueva York". Así ha colgado en su Twitter Enes Kanter estas imágenes:

En ellas se ve lo que ocurrió después de que, mientras el presidente turco se dirigía a los asistentes de un evento organizado por el grupo de negocios Turkish-American National Steering Committee en un hotel, alguien se ponía de pie y le gritaba '¡terrorista!'.

Los agentes de seguridad se abalanzan sobre varios manifestantes y les golpean, sacándoles de la sala. Alguno es también agredido repetidamente con alguna de las banderas turcas que portaban los asistentes al acto. Mientras, un grupo de guardaespaldas flanquea a Erdogan en el escenario.

La escena es parecida a la que pudimos ver en mayo pasado, en la última visita de Erdogan a Estados Unidos, cuando varios activistas pro-kurdos fueron atacados mientras protestaban en la residencia del embajador turco en Washington, acabando con nueve heridos. Donald Trump se ha apresurado a confirmar que Erdogan es "amigo" -el turco le ha correspondido con un "amigo Donald"- y ha dejado claro que las relaciones EEUU-Turquía pasan por un momento de especial complicidad.

El jugador Enes Kanter tiene poco que perder denunciando estos hechos. Se ha manifestado públicamente contra Erdogan hasta tal punto que en mayo pasado le prohibieron la entrada en su propio país por una oscura cancelación del pasaporte que el jugador de Oklahoma City Thunder identificó con sus "opiniones políticas". "Es un hombre malo, el Hitler de nuestro siglo", dijo refiriéndose al presidente de Turquía.

"Desde el fallido golpe de estado, ha transformado su gobierno en una dictadura. No son solo mis palabras, podéis preguntar a Amnistía Internacional", agregó. Kanter es seguidor del teólogo Fethullah Gülen, a quien Erdogan responsabiliza directamente del intento de golpe de agosto de 2016. Kanter fue entonces amenazado de muerte, e incluso su padre denunció que había sido escupido en la cara mientras compraba verduras.

A Kanter, que no puede jugar con su selección desde hace un par de años, le llueven también ataques directos por parte de mitos del baloncesto de su país. Fue Hedo Türkoglu, exjugador con 15 años de trayectoria NBA, y sobre todo actual presidente de la federación turca dijo de Kanter hace unos meses: "es un traidor, espero que Dios no le dé a nadie un hijo como él. Ya dije hace dos años que su cabeza no funcionaba y el tiempo me ha dado la razón".

Contundente. Como los guardaespaldas de Erdogan.