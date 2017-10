La muerte por amiguismo de la NBA clásica

Getty

Aún quedan dos semanas para que empiece la nueva temporada en la NBA, pero los directivos ya le han dado un disgusto a los seguidores. No tiene nada que ver con los cambios que ha anunciado la liga en cuanto el formato del Draft y los descansos durante la temporada -muy comprensibles-, sino que Adam Silver y sus secuaces se han cargado el partido de las estrellas del All Star, o al menos como hasta ahora lo conocíamos: ya no habrá más Este vs Oeste.

Los 66 años de historia de este encuentro y su esencia los han puesto en un retrete y han tirado de la cadena. La rivalidad entre conferencias se va -¿para no volver?- y llegan los amiguismos de pandilla.

A partir Los Ángeles'18 la elección consistirá en la votación de jugadores del Este y del Oeste, tal y como hasta ahora, pero el más votado de cada conferencia será el capitán de un equipo. Estos tendrán que elegir el quinteto inicial con los otros 8 jugadores más votados, sin importar la conferencia, mientras que los suplentes serán escogidos por los entrenadores de las 30 franquicias de la liga.

Muchos aficionados se han indignado con el nuevo sistema, que es un calco del que se utiliza en los All Star de la NFL y la NHL.

¿Acaso han tenido más exito que los de la NBA?

Hace 6 años ya se cargaron el partido de rookies contra sophomores -jugadores novatos contra los de 2º año- por una pantomima con padrinos como O'Neal o Chris Webber, y en los últimos años han jugado los estadounidenses contra los jóvenes del resto del mundo.

También cambiaron las equipaciones: desde 2003 hay ropa propia de cada conferencia, antes cada jugador sudaba la camiseta de su franquicia -una conferencia de blanco y la otra coloreada.

Aunque esto es diferente. El All Star es el último rescoldo romántico de una rivalidad histórica, o al menos así lo era. Quizás era necesario cambiar algo en el funcionamiento del partido para que fuera más competitivo y no se convirtiera en una pachanga sin defensas como en las últimas temporadas, pero este no era el camino.

¿Por qué no poner incentivos de por medio?

Así a bote pronto, que la conferencia ganadora tuviese el factor cancha en las Finales, de esta manera los jugadores se lo tomarían en serio y no como una pachanga de sus tiempos de instituto. Sin embargo, que las estrellas se junten por amiguismo no parece que vaya a favorecer esa competitividad.

Algunos ya se ponen en lo peor y ven este movimiento como una prueba de algo mucho más gordo como la suspensión de las conferencias en la NBA.

Viendo la brutal diferencia de nivel entre ambas -la Oeste lleva más de 10 años acaparando a los mejores jugadores del mundo-, la idea de una regular única cada vez suena más fuerte. Muchos equipos de la West Coast se quedan fuera de los Playoffs teniendo mejor récord que los clasificados del Este, hay mercados más atractivos e incluso los impuestos son más reducidos.

¿Era necesario cargarse el All Star para empezar una revolución?